Usvojen program razvoja Beograda do 2030. godine

BEOGRAD – Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas Plan strateških i operativnih ciljeva razvoja Beograda do 2030. godine koji je, kako je rečeno, definisan u tri komponente – ekonomski prosperitet i blagostanje, društvena jednakost i urbani održivi razvoj.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je reč o strateškom dokumentu na kojem se radilo poslednjih 15 meseci, a koji je proistekao iz ozbiljnog rada Skupštine grada zajedno sa fakultetima Univerziteta u Beogradu, nevladinim organizacijama, udruženjima građana i pojedincima.

„Ovim programom trasiramo razvoj Beograda u narednih osam godina“, rekao je Vesić i dodao da ovo nije stranački program, već da predstavlja zajedničku viziju razvoja Beograda proisteklu iz svega što je aktuelna vlast radila tokom prethodnih osam godina.

Istakao je da Beograd nikada nije bio izgrađeniji nego sada i da se svake godine izdaju građevinske dozvole za izgradnju oko milion i po kvadrata.

Naglasio je da je zaduženost grada mnogo manja nego 2012. godine i precizirao da je, zaključno sa 31. decembrom, iznosila 268 miliona evra, dok je 2012. godine iznosila 1,2 milijarde evra.

Između ostalog, naveo je da otvorenost Beograda prema građanskim inicijativama najbolja do sada, dodajući da nikada nije bilo više građanskih inicijativa što je, dodao je, dokaz da građani žele da učestvuju u vođenju i razvoju Beograda.

S tim u vezi, podsetio je da se treću godinu zaredom zajedno sa građanima planira budžet, te istakao da je osnovni cilj da Beograd postane što komforniji grad za život, da bude konkurentan, siguran i održiv.

„To je naša vizija dugoročnog, ostvarivog i zajedničkog planiranja“, rekao je Vesić.

Pojasnio je da je razvoj grada definisan u tri komponente – ekonomski prosperitet i blagostanje, društvena jednakost i urbani održivi razvoj.

Naveo je da će 2030. godine biti završena druga linija metroa, da će se linija testirati oko šest meseci i da će biti puštena u rad 2031. godine.

Takođe, naveo je da će do 2030. godine biti izgrađena 42 kilometra metroa sa 44 stanice.

Pomenuo je i gradsku železnicu i naveo da će Beograd 2030. godine imati 235 kilometara prigradske železnice sa 500 polazaka dnevno, te da će sva prigradska naselja, izuzev Grocke, biti povezana sa centrom na 10, 12 i 15 minuta.

Između ostalog, naveo je izgradnju Linijskog parka i uređivanje Terazijskog platoa, kao i nove parkove do 2030. godine.

„Ako naša ekonomija nastavi da se razvija ovim tempom, 2030. godine imaćemo prosečnu platu od 200.000 dinara u Beogradu. Devet od deset kuća imaće 2030. godine priključak na kanalizaciju, izgradićemo pet fabrika za preradu otpadnih voda, a za tri su već u toku i ugovori potpisani – Veliko selo, Ostružnicu i Obrenovac“, rekao je Vesić i dodao da ostaju samo Vinča i Batajnica.

Kako je dodao, tu je i 35 malih fabrika za preradu otpadnih voda.

Vesić je ponovio da ovo nije stranački dokument i istakao da je ovo najbolje što Beograd može da ponudi.

„Ovo je strateški dokument koji ne zavisi od toga ko je na vlasti i najznačajniji je dokument koji donosimo jer je to program o tome kako ćemo mi i naša deca živeti do 2030. godine“, zaključio je Vesić.

(Tanjug)

