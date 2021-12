Abazović: Ideja Otvorenog Balkana loše komunicirana

PODGORICA – Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović govorio je danas o odnosu Crne Gore prema regionalnim iniicijativama i rekao da smatra da je ideja Otvorenog Balkana od starta, kako kaže, prilično loše komunicirana.

„Regionu treba poverenje, a to je nemoguće izgraditi ako u svemu vidimo neprijateljstvo“, naveo je Abazović na konferenciji SEESOXeesox-a (South East European Studies at Oxford) koja je održana na temu “Otvroreni Balkana i/ili Evropska unija”.

Naveo je da Crna Gora snažno podržava svaki vid unapređenja saradnje i istakao da je za njegovu zemlju EU glavni prioritet i završna stanica na reformskom putu.

„Ako na Open Balkan gledamo kao aleternativu EU onda mi nismo za to, ali nisam siguran da je ova inicijativa u koliziji sa evropskim integracijama. Naprotiv, svaki vid dublje saradnje, vodio bi brže reformama. Cilj je da radimo na pomirenju, ali i na poboljšanju životnog standarda. Dva su najvažnija ‘stuba’ transformacije regiona – vladavina prava i ekonomija”, rekao je Abazović, preneo je podgorički portal CdM.

Na pitanje kako se percepira ideja Open Balkan u Crnoj Gori, Abazović je odgovorio da je ideja od starta prilično loše komunicirana.

“Ako ljudima kažete da je to ideja iza koje stoje ‘velikodržavni’ projekti, oni su logično protiv. Ali kada im objasnite da to zapravo nije istina i da je poenta da više neće čekati na granicima, da ćemo zajednički konkurisati za infrastrukturne projekte i snažnije se boriti protiv organizovanog kriminala, onda se percepcija menja. Regionu treba poverenje, a to je nemoguće izgraditi ako u svemu vidimo neprijateljstvo”, rekao je Abazović.

Ponovio je svoju tezu da se zalaže za promociju “evropskog duha”, a to znači da granice ne treba menjati, nego ih učiniti nevidljivim.

Osim Abazovića na konferenciji su učestvovali i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Bujar Osmani, glavni pregovarač Albanije sa EU i drugi.

(Tanjug)

