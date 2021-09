Abazović misli da Đukanović neće ići na Cetinje

PODGORICA -Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvao je danas građane na mir, uzdržanost i toleranciju, uoči predstojećeg ustoličenja izabranog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru.

„Svi smo na neki način braća i sestre i svi treba da unapredimo Crnu Gori i učinimo je evropskom državom. Lista Crno na bijelo je za to da se izbegne svaki vid ekstremizma. Siguran sam da većina građana nije na strani ijednog ekstremizma, ogromna većina je za put stvaranja evropskog i prosperitetnog društva“, kazao je Abazović na konferenciji za medije.

Abazović je rekao da će se narednih dana znati da li njihovi apeli imaju ođeka.

„Ima veće polarizacije i naelektrisane retorike, ali nema ničega neuobičajenog i spornog. Sve službe su uradile sve što je do njih i moramo građanima garantovati njihova prava. Da li će neodgovorni pojedinac ili grupa, da li će se nešto pojaviti u međuvremenu, to je nešto što ne može da se isključi, ali cilj je da podstaknemo građane na suzdržanost“, kazao je on, prenele su podgoričke Vijesti.

Abazović je poručio da bi svi političari bili neodgovorni kada bi rekli da ne postoji zabrinutost.

„Da li je bilo smišljene propagande za dizanje tenzija – jeste, da li iza tih medija stoje kriminalne grupe – stoje, zašto nisu procesuirani – zato što nema tužialštva. Neki mediji se ponašaju neodgovorno i podižu tenzije za račun nekih političkih struktura. Ali mislim da su građani trezveniji od tih političara“, rekao je Abazović.

On je rekao da ima operativnih saznanja da ima određenih grupa, ali ja ih neću iznositi. „Učinićemo da se sva lica koja rade nešto nezakonito procesuiraju“, rekao je Abazović.

On je rekao da imaju najavljeni skup koji nije prijavljen.

„Da sam ja šef države sam bih stavio potpis na prijavu, a ne da guram građane u to. Da je zaista posvećen interesima Crne Gore otišao bi u Ministarstvo unutrašnjih poslova i prijavio skup“, rekao je Abazović.

Na pitanje da li ima informacije da li će se predsednik Crne Gore Milo Đukanović pojaviti na Cetinju, odgovorio je da misli da neće.

„Sve što je radio 30 godina je jedan bleferski postupak. Smatram da bi bilo dobro da se pojavi jer bi skup bio bezbedniji“, kazao je Abazović.

Na državi je, kazao je, da učini sve da garantuje bezbednost svakog građanina i istakao da će država preduzeti sve da se do kraja ispoštuju svačija ustavna prava.

Napomenuo je, međutim, da može biti nepredvidivih okolnosti.

Na pitanje hoće li zabraniti skup protiv ustoličenja Joanikija, rekao je da ne mogu zabraniti nešto što nije prijavljeno, što je kako je kazao pravni nonsens, i da do nedelje formalno ne znaju da li ima skupa.

Rekao je da i nakon 5. septembra može biti nestabilnosti, ali da se nada da se to neće desiti i da „ćemo završiti sa temom crkve“.

„Moj dobronameran apel je da moramo izaći iz toga. Ne kapiram gde je problem osim da neko želi da ostvari politički interes. Ovo sve utiče na naš evropski put, umesto da mislimo na poglavlja mislimo kako ćemo obezbediti verski skup, litije, Zakon o slobodi veroispovijesti. Imali smo ustoličenje novog biskupa, niko nije reč progovorio. Nije važno je li mala ili velika verska zajednica“, rekao je Abazović.

On je poručio da ono što je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović rekao 1. septembra, da imamo određene ekstremističke grupe ostaje na snazi, ali da se nada da neće preći granicu i imati negativni uticaj po društvo.

(Tanjug)

