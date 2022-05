Abazović na meti kritika zbog Otvorenog Balkana

PODGORICA – Crnogorski premijer Dritan Abazović na meti je kritika dela političke i stručne javnosti u Crnoj Gori zbog odluke da, na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prisustvuje predstojećem samitu regionalne inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu, a posebno njegova izjava da spoljnu politiku države vodi vlada i da, ako je reč o inicijativi koja je dobra za zemlju, on nema ništa protiv da joj se Crna Gora pridruži.

Siniša Vuković, profesor Univerziteta Džons Hopkins u Vašingtonu smatra da je zalaganje Abazovića za Otvoreni Balkan lične prirode.

Vuković je za podgorički radio Antena M rekao da ne zna da li Abazović lično ispunjava zadatak Vučića ali to što on priča je, kaže, „muzika za Vučićeve uši“.

“On se verovatno zalaže zato što na taj način želi da se pokaže kao konstruktivan partner Zapadu jer je očigledno od određenih adresa, ponavljam određenih adresa, dobio signal da bi se to gledalo pozitivno. Ono što je problem u tome je što sa visine drugih adresa stižu veoma decidni stavovi da se to ne bi gledalo pozitivno. Iako postoje ozbiljne optužbe od Abazovića da svi koji kritikuju Otvoreni Balkan rade to iz ličnih razloga…“, naveo je Vuković.

Vuković kaže da se Otvoreni Balkan do sada pokazao kao jedna pragmatična formula kojom se dolazi do nekih brzih rešenja ali, tvrdi, koja u stvari ne rešavaju ništa.

Prema rečima Vukovića Otvoreni Balkan je nedefinisan sistem ekonomskih umrežavanja sistema koji sami po sebi još uvek nisu kompatibilni.

Tvrdi i da Srbija, Albanija i Severna Makedonija, članice inicijative, ne predstavljaju nikakav parametar Crnoj Gori u ovom trenutku.

On kaže i da je Otvoreni Balkan neka vrsta klana i prečice koja je „dobro osmišljena u Beogradu i Tirani da se na veoma pragmatičan način proda slika o nekoj vrsti promene paradigme na Balkanu, gde će Srbija i Albanija pokazati da su spremne sarađivati na ekonomskom planu“.

Upitan da li je nakon jučerašnjih izjava, Abazović pojačao sumnje da ispunjava zadatak predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nekog drugog ili trećeg, Vuković kaže da je nezahvalno spekulisati.

„Takve vrste veza u stvari samo hrane one narative koji žele da se odupru otvaranju kompleksnih, teških i esencijalnih pitanja na Balkanu, kako bi se zaista došlo do konsolidacije svih sistema na ZB i kako se duhovi prošlosti ne bi mogli vraćati i ponovo činiti taj region konfliktnim….“, naveo je, između ostalog, Vuković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.