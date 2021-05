Abazović najavio zvaničnu posetu Beogradu

PODGORICA – Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazovic izjavio je da očekuje da će u junu biti u zvaničnoj poseti Beogradu.

On je gostujući u emisiji „U žizi“ podgoričke A1 tv, rekao da će rado putovati za Beograd.

“ Crna Gora treba da pošalje novog ambasadora u Srbiju“, naveo je Abazović i poručio da „moramo pokušati da relaksiramo odnose i svedemo ih na prijateljsku meru“.

Vlada Crne Gore, kaže, ne želi neprijateljske odnose, naročito ne sa susedima.

Komentarišući odnose vlade i valadajuće većine, Abazović je rekao da trenutno ima osećaj da su kao, kako je rekao, „rogovi u vreći, a da je on ta vreća“.

Odbijanje predsednika Mila Đukanovića da potpiše Zakon o državnom tužilaštvu, Abazović je ocenio nespremnošću šefa države da se, kako je rekao, suoči sa pravdom.

Lično, itiče, daje sve od sebe da se smiri situacija između vlade i parlamentrne većine, odnosno da se ta kohezija ojača.

“Pokušavam da ličnim kontaktima i prijateljskim odnosima sa ljudima u državnom parlamentu objasnim potrebu veće kohezije. Uloga parlamenta je mnogo poboljšana, ali moramo imati veću odgovornost za ono što radimo. Državni budžet je trebalo usvojiti dosta ranije”, istakao je Abazović.

Prema njegovim rečima poslanici moraju da razumeju da neke stvari ne mogu da odlažu u beskraj.

“Imam osećaj da smo kao rogovi u vreći, a da sam ja vreća. Apel je da budemo odgovorniji u narednom periodu”, poručio je Abazović.

On je istakao i da ruka pravde može stići do svih, ali da to iziskuje ispunjavanje određenih procedura.

“Vlada je spremna da ide na ‘glavu hobotnice’”, tvrdi Abazović povodom borbe protiv organizovanog kriminala i dodaje daa su „pipci te hobotnice dalekosežni, a neki su prekinuti”.

Spreman je, kaže, da ide i na Mila Đukanovića, ali dodaje da neće da optužuje ljude bez dokaza.

(Tanjug)

