Abazović o TU i grupici ekstremista unutar vlade

PODGORICA – Premijer Dritan Abazović optužio je danas ministra odbrane Raška Konjevića da „priželjkuje sukobe sopstvenih građana“ i potvrdio da će Predlog Temeljnog ugovora sa SPC biti na dnevnom redu sednice vlade u petak.

Abaović je u Tivtu rekao da Temeljni ugovor „teoretski može poljuljati stabilnost vlade“, a za one koji se protive potpisivanju temeljnog ugovora je rekao da su „oni za to da ova tema ostane rak-rana Crne Gore u narednih 10,15 godina“.

„Oni žele da naredni izbori budu tuča između procrnogorskog i prosrpskog bloka. To je njihova politička matrica“, rekao je Abazović.

„Temeljni ugovor apsolutno nije najvažnija tema kojom se bavi Vlada Crne Gore. Mi smo zemlja paradoksa, jedina na svetu u kojoj ministar odbrane priželjkuje sukobe sopstvenih građana i jedina zemlja gde ministar spoljnih poslova se više bavi crkvom nego evropskim integracijama“, rekao je Abazović.

Ponovio je da je Temeljni ugovor samo jedna procedura koju vlada treba da obavi potpuno identično tretirajući to pitanje kao i svih 60 i nešto pitanja koja će biti tačke dnevnog reda u petak.

„Ta tačka će biti tačka dnevnog reda, tretiraće se potpuno u redovnoj proceduri. Priča, propaganda, sa elemnitma fašizma koja ima za cilj da skrene i destabilizuje vladu, ne znam kome ide u prtilog. Pozivam valdu da isprtati tu sednicu“, rekao je Abazović, prenele su podgoričke Vijesti.

Istakao je i da su oni koji su podržali manjinsku vladu imali pred sobom sporazum koji je tretirao i tu tačku.

„Tako da su prihvatanjem podrške manjinskoj vladi prihvatili i obavezu da mi sa SPC, ali i sa CPC i drugim verskim zajednicama registrovanim, koji žele da reše način da mi delujemo“, rekao je Abazović.

Kazao je i da mu ne pada na pamet da potpadne pod pritisak, kako je naveo, „grupice ekstremista unutar vlade“.

„Ili grupice ekstremista koji zbog toga što su prestale državne apanaže pokušavaju Crnu Goru da vrate u devedesete. Narod to neće, građani Crne Gore hoće progres, pomirenje, građansko društvo, evropske integracije. To vlada nudi“, rekao je Abazović.

Upitan da li na vladi imaju većinu za potpisivanje Temeljnog ugovora, premijer je rekao:

„Najliberalniji sam premijer kojeg je mislim Crna Gora imala. Ne pada mi na pamet da vršim bilo kakav pritisak na bilo kojeg ministra kako će da se izjasni o bilo kojem pitanju i to se odnosi i na Temeljni ugovor. Ne pada mi na pamet i zamolio bih i druge ministre da ne pozivaju druge ministre na telefon i vrše im takav pritisak. Između ostalog i ministra odbrane“.

Poručio je i da će sve što je ikada rekao ispoštovati.

„Ali neka neko ne misli da trikovima može da nas odvede od glavnog principa. Da budem jasan i direktan – nije njima do Temeljnog ugovora, njima je do Europola. „Ne plaše se oni Temeljnog ugovora, nego Europola. I premijer će saopštiti sve što bude trebalo ako me budu doveli u tu situaciju. Neka se ne kriju iza Temeljnog ugovora, jer njih ne zanima Temeljni ugovor. Da ih je zanimalo, ne bi dok su bili na vlasti Crnogorsku pravoslavnu crkvu tretirali kao NVO. Kada sam ja došao na vlast, sa nekim drugim ljudima ona je dobila status verske zajednice. Nije do Temljnog ugovora, nego do nećeg drugog. Neka ne misle da nas na neke sitne trikove mogu nekako skrenuti sa glavnog cilja – da idemo ka EU“, rekao je Abazović.

(Tanjug)

