Abazović: Spreman mi je scenario kao za Đinđića

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović je na kontrolnom saslušanju na Odboru za bezbednost rekao da mu je jedan strani diplomata rekao da mu se sprema isti scenario kao za ubijnog srpskog premijera Zorana Đinđića.

Taj diplomata mu je, kaže, rekao da je takav scenario pripremljen kako bi se proizveo utisak da nije likvidiran zbog borbe protiv kriminala, već zbog veze sa kriminalom.

Metu su mu, kazao je, nacrtali lider DPS i predsednik države Milo Đukanović, nekadašnjih ministar odbrane Predrag Bošković i nedavno smenjeni ministar odbrane Raško Konjevicih.

Naveo je da je borba njegove vlade sa švercim cigareta besprekorna i da je situacija s kamionom cigareta koji je nestao „bila nameštaljka“.

Ističe da je svaki detalj otkriven i da je zato od direktora Uprave carina Miloševića tražio da podnese ostavku.

„Spreman sam da odgovaram i da idem u zatvor, ali to neće rešpiti problem šverca. Neki su od šverca stvorili imperije. Četiri čoveka su izgubila život zbog šverca cigareta – Goran Žugić, Beli Raspopović, Duško Jovanović i Ivo Pukanić“, kazao je Abazović i dodao da je žrtava bilo mnogo više.

Kad je reč o Jeleni Maraš, kazao je da je bio cilj da se ide, ne samo protiv Andrije Mandića i Milana Kneževića, već i protiv njega.

„Cela akcija je dobro smišljena, ali postoji kosmička pravda i to ne funkcioniše. Vas je na izborima stigla ruka pravde. Tek će da stigne ruka pravde ljude koji permanentno podmeću drugima. To je stiglo i do Brisela“, kazao je Abazović.

Abazović je otkrio da je targetirao još ljudi koji su povezani sa švercom.

Đukanović je, kaže, nakon izbora išao u Prištinu da bi pričao protiv njega, a o tome su ga obavestili, kaže, „ljudi za stolom“.

„Ako me pitate da li je jedan čovek iz URA imao kontakt sa licem iz SOCTA (Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala) – jeste, samo vezano za Temeljni ugovor. Zšto? Zato što je to lice bilo istaknuti predstavnik, što je njegovo političko pravo, komitskog pokreta. Uredno mi je to preneo i to nema nikakve veze sa švercom cigareta“, kazao je Abazović.

Rekao je i da će se razočarati ako se sa izveštaja o 4. i 5. septembru prošle godine, kada je na Cetinju ustoličen mitropolit Joanikije, skine oznaka tajnosti.

(Tanjug)

