Abraham: Razmisliti o zaustavljanju pregovra sa SRB, za ZSO nema osnova

BERLIN – Poslanik opozicione Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Bundestagu Knut Abraham ocenio je danas da u ovom trenutku ne postoji osnova za formiranje Zajednice srpskih opština, a da bi trebalo razmisli o zaustavljanju pristupnih pregovora sa Srbijom ako spoljnu politiku ne uskladi sa politikom EU.

On je u intervjuu za Dojče vele rekao da se „ne može u isto vreme približavati Evropskoj uniji i flertovati sa Moskvom“, jer se Evropska unija jasno pozicionirala u pogledu sankcija, i to očekuje i od onih koji bi da postanu članovi Unije.

Abraham je rekao da želi da vidi aktivnu, evropsku Srbiju, koja bi „u najmanju ruku imala volju za mirnu koegzistenciju sa susednim Kosovom“.

„Želeo bih Srbiju koja aktivno hoće u Evropsku uniju i takođe zna u šta se upušta. Ovako sve to izgleda kao preko volje. Onda Komisija, ali i zemlje-članice moraju da kažu: Dragi prijatelji iz Beograda, rado bismo vas primili u klub, ali onda morate da imate iste ciljeve kao i mi“, rekao je Abraham.

On je naveo i da ne odobrava sankcije, ali da bi trebalo bi da se razmisli o zamrzavanju ili zaustavljanju pristupnih pregovora, jer, kako kaže, „ako osnova nije dobra, onda i pregovori nemaju smisla“.

Na pitanje kako procenjuje ZSO, on je rekao da je to „dugoročno zamislivo“, ali da je potrebno „apsolutno poverenje u lojalnost građana države koji su druge nacionalnosti“, a ukoliko tog poverenja nema, kao što je to trenutno slučaj, kako kaže, „onda ne postoji osnova za srpsku zajednicu opština“.

On je rekao da je zabrinut zbog situacije na severu KiM, jer je u toku zaoštravanje situacije, a da bi eskalacija mogla da se izbegne tako što bi se razgovaralo sa obe strane.

Prema njegovim rečima, srpska strana morala bi da razume da ne može da se kreće u dva smera – „ne mogu se imati normalni pristupni pregovori sa EU, a istovremeno se igrati vatrom na severu Kosova“.

Na pitanje da li Nemačka čini dovoljno u poslednje vreme kako bi se izbegla eskalacija, on kaže da je Vlada aktivna na diplomatski način, ali da bi bi bilo dobro da uskoro započnu intenzivne diplomatske posete iz Berlina regionu, pored onoga što mora da učini Brisel, da bi se situacija smirila.

Abraham je član nemačke delegacije u Parlamentarnoj skupštini saveta Evrope, a od 2021. poslanik opozicione Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Bundestagu. Pre toga je bio zaposlen kao diplomata u nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova i u kabinetu bivše kancelarke Angele Merkel.

(Tanjug)

