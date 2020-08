Administracija SAD: Još 11 firmi pod kontrolom vojske Kine

VAŠINGTON – Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ustanovila je da je još 11 kineskih kompanija, među kojima je i građevinska firma „Čajna komjunikejšnz konstrakšn kampani“ (C C C C), u vlasništvu ili pod kontrolom kineske vojske, što može predstavljati osnov za uvođenje novih američkih sankcija protiv KIne.

Kako je saopštio Pentagon, na ažuriranoj listi takvih kompanija sada se nalaze i korporacija „Čajna tri gordžiz“, grupacija „Sinohem“ i kompanija „Čajna spejsat“, navodi Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.