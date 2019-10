Advokati Mandica, Knzevica i Miliceve predali zalbe Sudu

PODGORICA – Advokati odbrane predali su žalbe Apelacionom sudu na presude kojma su Andrija Mandić, Milan Knežević, Branka Milić i Mihailo Čađenović osuđeni u slučaju pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016.

U žalbi se traži ukidanje prvostepene presude Višeg suda u Podgorici i predmet vrati na ponovni postupak.

Viši sud doneo je u maju presudu kojom su Mandić i Knežević osuđeni na po pet godina zatvora, Milić na tri godine, a Čađenović na godinu i šest meseci, javila je Mina, a prenosi portal RTCG.

Radosavljević je rekao da je kao branilac Milana Kneževića predao žalbu na 300 stranica i da je u prilogu dodao i CD sa njenim sadržajem da bi sud mogao lakše da se upozna sa navodima.

“Da mi je neko pričao da ću da pišem žalbu ba 300 stranica ne bih mu verovao. Međutim to je dug besmisla ovog postupka i opširnosti prvostepene presude”, kazao je Radosavljeić novinarima ispred Višeg suda.

On je objasnio da u žalbi traže da se presuda preinači, da se Knežević oslobodi od optužbe.

“Drugi predlog je da se presuda ukine i da se vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ali pred izmenjenim većem, jer ovo veće nije sposobno da sudi ponovo. Nisu bili sposobni da zakonitu odluku donesu sada neće biti ni kasnije”, istakao je Radosavljević.

On je naveo da je kao alternatnivni predlog predloženo u smislu odredbe 395 ZKP da se održi glavni pretres pred Apelacionim sudom i da se donose oslobađajuća presuda.

Upitan da li odluka o izručenju Sinđelića Hrvatskoj može da utiče na eventualni ponovljeni potupak ukoliko Apelacioni sud usvoji žalbe, Radosavljević je odgovorio da odluka o izručenju predstavlja “neki vid hibridnog rata“.

Advokat Miroje Jovanović kaže da je žalbu sastavio na oko 380 strana.

Jovanović smatra da je posebno zabrinjavajuće to što je u presudi, na koju su se žalili, prvostepeno veće pogrešno tumačilo službeni dokument Ministarstva inostranih poslova Rusije.

To je, rekao je on, potpuni skandal. Prema njegovim rečima, prvostepeno veće je to u ovoj prosudi tumačilo na potpuno sumanut način.

„Očigledno je da je presuda zasnovana na iskazu samo jednog čoveka. Njena obimnost i činjenica da se lično obračunava sa našim branjenicima, kao političkim neistomišljenicima je evidentna i nama, kao branjenica, i pokazuje da je tačna ova teza o pristrasnosti“, kazao je Jovanović.

CG se ne usuđuje da traži izručenje Branke Milić

Upitan kakav je trenutno status Branke Milić, Jovanović je odgovorio da je ona u Ambasadi Srbije i da Viši sud u Podgorici uporno odbija da joj ukine pritvor.

„Crna Gora se ne usuđuje da traži izručenje zato što bi u tom postupku bilo utvrđivano kakvu je torturu preživela u zgradi Suda i šta joj se tada dogodilo“, kazao je Jovanović.

(Tanjug)