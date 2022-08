Adžić: Kaluđerović ne bi trealo da odgovara

PODGORICA – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić pozdravio je reagovanje Višeg državnog tužilaštva koje se odnosi na saslušanje Nena Kaluđerovića za kojeg se sumnja da je hicem iz svog pištolja likvidirao višestrukog ubicu u petak na Cetinju i smatra da za to on ne bi trebalo da odgovara.

„Kada osoba vrši nasumično ubistva i ugrožava veliki broj građana, onaj ko liši života to lice zaisa mislim da ne bi trebalo da odgovara. Hrabrost Kaluđerovića i njegove proodice niko ne mora isticati putem društvenih mreža. Svi znaju kako je hrabra porodica Kaluđerović. Sprečen je dalji krvavi pir, a nemamo još uvek potvrdu očevidaca i njegovu potvrdu da je on to uradio“,rekao je Adžić.

Odgovarajući na optužbe na račun policije poručio je da je s tim u vezi puno dezinformacija, te da se zaboravlja da je jedan policajac ranjen u predelu glave.

„Čudi to da ljudi koji poznaju izvršioca, ja ga znam kao sugrađanina, da ničim nije ukazivao da je mogao da napravi manje krivično delo, a ne ovo što je napravio. Ni sa jednim od stradalih nije bio u konfliktu, to su informacije koje imamo. Ovo će ostaviti večnu ranu i na Cetinje i na Crnu Goru“, rekao je ministar gostujući na TVCG.

Ministar je rekao da se policiji spočitava da se kasnilo sa zvaniičnim saopštenjem o događajima na Cetinju.

„Danas tražiti nepoklapanja u pola minuta ili minut, a tražiti brzu reakciju ili izveštavanje, nije realno. U tom trenutku kada su ljudi saznali da su im stradali članovi porodice, nije obustavljena aktivnost policije. Naša policija je reagovala u svim situacijama, morate da znate da naša policija ima ograničene kapacitete. PTJ se nalazi u Podgorici i angažovana je odmah… Ne može policijski službenik biti u svakoj kući u svakom trenutku, kao ni zdravstveni radnik“, rekao je Adžić.

Dodao je i da nije zadužen za opretivni rad policije.

„Na meni je da preispitam svu odgovornost i upotrebim sve mehanizme kako bih utvrdio da li je bilo propusta policijskih službenika. Moje je da unapredim, kao ministar, status pripadnika Uprave policije. U ovom kratkom peroidu sve smo uradili, ali ti rezultati ne mogu biti vidljivi odmah“, kaže Adžić.

Adžić je naveo da pripadnici PTJ-a moraju da se opreme, da uzmu opremu i dobiju informacije o događaju. Naglašava da su stigli u rekordnom roku.

„Mislim da građani jesu bezbedni, a ovo su situacije koje niko ne može da predvidi. profesionalnost i rad policije je izdignut na jedan veći nivo“, kaže Adžić.

Ministar je kazao i da nedostaje adekvatnija obuka za policijske službenike.

„Ovo je situacija koja je sve iznenadila… Siguran sam da samo možemo da se molimo da nam se u budućnosti ovakve situacije ne dešavaju, jer mnogo bolje policije sveta u sličnim situacijama takođe potroše značajan period do momenta lišavanja slobode počinioca krivičnog dela“, kaže ministar, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

