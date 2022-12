Adžić: Od 10 dojava o lažnim bombama, pet rešeno

PODGORICA 14. decembra (Tanjug) – Ministar unutrašnjih poslova u crnogorskoj vladi u tehničkom mandatu Filiip Adžić potvrdio je danas da je, od 10 dojava o lažnim bombama u ovoj i prošloj godini, pet rešeno, a da su preostali slučajevi u toku rešavanja.

Adžić je to rekao za podgoričke TV Vijesti

i istakao da nema mesta panici i da najbitnije da se radi o lažnim dojavama.

„Karakteristično je da najčešći broj tih dojava dolazi od osoba koje su maloletne“, naveo je Adžić.

Dodao je da su imali slučajeve da su to bile osobe mlađe od 14 godina, pa protiv njih nije bilo moguće pokrenuti odgovarajući postupak.

Za sada se, kaže, zna sa kojih operatera dolaze dojave, dobijene su IP adrese.

„S obzirom na to da je istraga u toku, ne bih trebalo još da kažem iz kojih država te pretnje dolaze, a to u konačnom ne mora da znači da države iz kojih dolaze mejlovi znači da su to države iz kojih dolaze pretnje“, rekao je Adžić.

Komentarišući izjavu premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da su lažne dojave o bombama „deo folklora Demokratske partije socijalista“, Adžić je rekao da narativ koji ta partija stvara „pogoduje da se ovakve situacije dešavaju“, ali nije rekao da li se slaže sa premijerovom izjavom.

Abazović, kaže Adžić, „ima izuzetno dobre privatne konekcije sa mnogim šefovima službi bezbednosti u regionu i širom sveta“ i da podatke koje interno dobije ne može da komentariše.

„Zajednički je zaključak je da situacija kakvu DPS želi da predstavi u zemlji i javnosti o nestabilnosti i haosu, što ne odgovara stvarnosti, ali pogoduju i ohrabruju one koji imaju pretenziju da šalju poruke o lažnim dojavama da se i lakše usude da to učine „, kazao je Adžić.

Komentarišući najave novih protesta ocenio je da je bezbednosna situacija regularna i ističe da podržava sve građane koji na bilo koji demokratski način žele da iskažu neslaganje sa trenutnom političkom situacijom.

