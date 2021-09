Aerodrom u Kabulu 90 posto spreman da bude operativan

DUBAI – Aerodrom u Kabulu je gotovo potpuno spreman da bude operativan, ali njegovo otvaranje se planira postepeno, izjavio je jedan katarski zvaničnik.

Tim katarskih stručnjaka zadužen je za pripremu aerodroma u Kabulu.

Kako je preneo Rojters, zvaničnik je dodao da je aerodrom 90 procenata spreman.

Drugi neimenovani zvaničnik rekao je novinarima da će jedan let biti organizovan sutra, kao i da današnji let iz Kabula predstavlja redovan let i da nije reč o evakuaciji.

(Tanjug)

