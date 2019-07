AFP: Boris Džonson, pristalica Bregzita po svaku cenu, pred vratima Dauning strita

Favorit u trci za Dauning Strit, Boris Džonson imao je danas kratak uvid u izazove koji mu predstoje, s najavom ministra finansija koji se ne slaže s njegovom strategijom za Bregzit: da bi mu bila bi čast da podnese ostavku ako Džonson pobedi.

Britanci će u utorak znati ime naslednika konzervativne premijerke Tereze Mej, mesto koje se čini obećanim Borisu Džonsonu, favoritu po anketama medju aktivistima baze Konzervativne stranke.

Glavni akter pobede Bregzita na referendumu 23. juna 2016. godine, bivši gradonačelnik Londona ne isključuje izlazak iz EU bez dogovora s Briselom 31. oktobra, kada se taj istorijski razlaz mora dogoditi, u početku zakazan za 29. mart.

To je neprihvatljiva strategija za ministra finansija Filipa Hamonda, vladinog zvaničnika „teške kategorije“.

„Pod pretpostavkom da Boris Džonson postane premijer, shvatio sam da bi njegovi uslovi za rad u vladi obuhvatili i prihvatanje izlaska bez sporazuma (Velike Britanije i EU) 31. oktobra što ja ne bih nikada podržao“ – rekao je on za BBC.

Ministar finansija je takodje naglasio da podnosi ostavku pre no što bude zamoljen da se spakuje i ode, ili da njegova funkcija de fakto prestane s raspuštanjem vlade Tereze Mej.

„Siguran sam da neću biti otpušten jer ću dati ostavku pre no što stignemo do toga“, rekao je on.

„Veoma je važno da premijer može imati ministra finansija koji je na vrlo bliskoj političkoj liniji, tako da nameravam da podnesem svoju ostavku Terezi Mej pre no što ona bude otišla u Palatu (Bakinghemsku) da podnese ostavku (kraljici Elizabeti Drugoj)“, objasnio je on.

Čak i da nije sasvim neverovatno da će Hamond ostati na dužnosti u slučaju pobede Borisa Džonsona, njegova izjava ilustruje otpor koji će verovatno dočekati Džonsona kao novog premijera, ali i strahovanje koje u Ujedinjenom Kraljevstvu podstiče „Bregzit bez dogovora“ – sinonim za povratak svih carinskih i drugih formalnosti u odnosima sa EU.

Napuštanje evropskog bloka bez dogovora bi bilo „poniženje“, izjavio je ministar pravde Dejvid Gok koji je danas objavio da će podneti ostavku u slučaju pobede Borisa Džonsona.

Boris Džonson (55), bivši ministar spoljnih poslova, u trci za šefa vladajuće Konzervativne stranke i mesto premijera koje automatski dolazi uz to, ima za protivnika Džeremija Hanta (52), svog naslednika na čelu britanske diplomatije.

Na 160.000 članova Konzervativne stranke je da odluče izmedju njih dvojice. Glasanje će biti završeno sutra, u ponedeljak, a rezultat objavljen u utorak ujutro.

Pobednik koji bude proglašen za lidera Konzervativne stranke, u sredu će otići kod kraljice Elizabete Druge koja će mu dati mandat da formira vladu.

Budući premijer će tada imati težak zadatak da uspe ono što Tereza Mej nije uspela: da sprovede Bregzit u zemlji koja je o tome duboko podeljena tri godine posle referenduma 2016. godine.

O tome svedoče desetine hiljada ljudi koji su se okupili u subotu na ulicama Londona da kažu „Da Evropi“, a „Ne Borisu“. Nad njima je lebdeo ogroman balon s njegovim likom kojim se ismevala njegova poznata plava kosa.

„On govori bilo šta, obećava bilo šta, a radi ono što on hoće“, rekao je demonstrant Majkl Fauler, s francuskom kapom u bojama evropske zastave.

Budući šef vlade moraće da se suoči s još jednim vrućim pitanjem: s tenzijama u Zalivu i iranskom zaplenom broda „Stena Impero“, britanskog tankera za naftu.

Frivolna i kontroverzna ličnost poznata po ekscesima i gafovima, Boris Džonson izaziva duboko neprijateljstvo medju protivnicima Bregzita, od kojih mnogi njegov miting o izlasku iz EU, održan uoči referenduma 2016. godine, smatraju samo sredstvom kojim je zadovoljio svoje lične ambicije.

Suočen s Borisom Džonsonom, Džeremi Hant ističe svoj profil bivšeg preduzetnika i predstavlja se kao ozbiljan kandidat, što je oboje sasvim suprotno ličnosti njegovog rivala.

