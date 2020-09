AFP: U Vašingtonu Srbija odbija da se pominje priznavanje Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da je odbio američki pokušaj da ubedi Srbiju da prizna Kosovo prvog dana samita s kosovskim premijerom Avdulahom Hotijem, koji treba da se nastavi u petak u Beloj kući.

„Danas su postigli pravi napredak“, „diskusija se nastavlja sutra“, rekao je u četvrtak popodne u „tvitu“ Robert O’Brajen, savetnik predsednika SAD Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost koji ima ulogu posrednika za jedno s američkim emisarom za srpsko-kosovske pregovore, Ričardom Grenelom, piše AFP.

„Ekonomska normalizacija znači radna mesta za mlade“, tvrdio je on.

Ovaj samit u Vašingtonu, neobičan u procesu koji tradicionalno vode Evropljani, zvanično ima za cilj da promoviše jedino „jačanje ekonomskih odnosa“ između dve balkanske zemlje u srcu jednog od najtežih teritorijalnih sukoba Starog kontinenta.

Beograd odbija da prizna nezavisnost koju je 2008. proglasilo Kosovo posle rata krajem devedesetih, u kojem je poginulo 13.000 ljudi. A Srbiju podržavaju ruski i kineski saveznici, dok su Amerikanci među onima koji su odmah priznali novu državu.

Iako je američka vlada rekla da želi da ostavi po strani bilo kakav nagoveštaj političkog rešenja, čvor priznanja Kosova pojavio se prvog od dva dana ovog sastanka.

„Razgovori su veoma teški. Pritisci su veliki, ogromni“, rekao je srpski ministar finansija Siniša Mali sredinom dana na marginama sastanaka, prenose srpski mediji.

Kako piše AFP, on je izrazio žaljenje zbog formulacije u nacrtu sporazuma koji je dostavljen pregovaračima, podrazumijevajući – po Beogradu – „uzajamno priznanje“ dveju zemalja, što bi u drugi plan spustilo ekonomske teme povezane posebno sa saobraćajnom infrastrukturom, što zvanično tvrdi Bela kuća.

Taj dokument je „sadržao član o priznanju“, rekao je na kraju prvog dana predsednik Vučić. „Smatrali smo da to ne bi trebalo da bude u dokumentu o ekonomskoj normalizaciji, to ne bismo mogli da prihvatimo“, dodao je on, prenosi AFP.

„Ne postoji rizik da potpišem dokument koji bi sadržao priznanje Kosova. Tačka!“, podbukao je, uveravajući da je to rekao „glasno, koliko god je moguće“.

Po rečima srpskog predsednika, piše dalje AFP, „taj član je nestao“ iz nacrta sporazuma posle njegovih protesta.

Kosovski premijer je još jednom ponovio da je njegov „cilj“ samo „uzajamno priznanje“. Bio je vrlo optimističan i zahvalan za dobru volju Bele kuće.

„Ovo je istorijski događaj, u pravom smislu te reči“, rekao je, uveravajući da su pregovarači napravili „velike korake ka sporazumu“ koji bi mogao biti zaključen u petak.

Do sada su Evropljani bili na prvoj liniji fronta u posredovanju, koje treba da nastave od ponedeljka, kada će se Aleksandar Vučić i Avdulah Hoti sastati u Briselu sa šefom evropske diplomatije Žozsepom Borelom.

Ričard Grenel, izaslanik Donalda Trampa, uveravao je da želi da se krene iz mrtve tačke dajući prednost konkretnim ekonomskim temama, nadajući se da će uslediti diplomatska normalizacija.

„Preokrenućemo scenario: prvo ćemo dati ljudima malo nade u ekonomski rast, a određena politička pitanja zadržati za drugi put“, rekao je u utorak specijalni savetnik Bele kuće.

Iako se samit održava u Beloj kući, učešće Donalda Trampa zasad nije najavljeno. Mogao bi, međutim, da bude pozvan na fotografisanje ako se postigne dogovor.

(Beta)

