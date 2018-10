Ako kupuješ oružje od SAD, možeš da ubijaš novinare

Slučaj saudijskog novinara Džamala Hašogija, koji je nestao nakon što je 2. oktobra ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu, a za kojeg turske vlasti tvrde da je tamo ubijen i raskomadan, još jednom je pokazao da „novi svetski poredak“ Zapada funkcioniše po principu „kadija te tuži, kadija ti sudi“.

Kada je Velika Britanija svojevremeno bez ikakvih dokaza brzopotezno „odlučila“ da su za navodno trovanje Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije krivi Ruska Federacija i njen lider Vladimir Putin, Sjedinjene Američke Države i njeni evropski partneri nisu gubili vreme — ruske diplomate su ekspresno deportovane, a Rusiji su uvedene sankcije.

Zapad tada nije sačekao istragu napada na Skripaljeve, niti je Rusiji dozvoljeno da u istrazi učestvuje. Čitav konglomerat zapadnih zemalja podigao se protiv Moskve na jedno „majke mi“ Tereze Mej u parlamentu Velike Britanije.

Međutim, kada je reč o Saudijskoj Arabiji, situacija je bitno drugačija, a razlog je jednostavan i očigledan. Oni su, za razliku od Rusije Federacije, poslušan partner SAD.

Naime, dok američki predsednik Tramp preti Saudijskoj Arabiji „oštrom kaznom“ zbog „slučaja Hašogi“, državni sekretar SAD Majk Pompeo, po svoj prilici treba da „gasi vatru“ i iznađe adekvatno političko rešenje za situaciju u kojoj su se našli američki saveznici i partneri.

Zato, samo dan nakon što je u Rijadu razgovarao sa saudijskim kraljem Salmanom i njegovim sinom Muhamedom bin Salmanom, koji su mu obećali „transparentnu istragu“ o nestanku saudijskog novinara Džamala Hašogija, američki državni sekretar doputovao je u Tursku, gde će o slučaju nestalog novinara razgovarati sa turskim liderom Erdoganom.

Arajik Stepanjan, naučni sekretar Akademije geopolitičkih problema iz Moskve za Sputnjik kaže da mu je u svemu ovome stav Vašingtona potpuno nejasan i, blago rečeno, čudan.

„Čovek je nestao, ali su Amerikanci na to zažmurili, jer kao što je Tramp otvoreno rekao — Vašington sa Rijadom ima ugovore u oblasti namenske industrije koja je teška milijarde dolara. Štaviše, dodao je da ne mogu sada da vrše pritisak na Saudijce, imajući u vidu da su američke fabrike dobile nove narudžbine i da je njihova ukupna vrednost 110 milijardi dolara. Da je, kojim slučajem, za ovako nešto sumnja pala na zemlje poput Irana ili Sirije, sankcije bi odmah usledile, bez čekanja bilo kakvih dokaza“, kategoričan je Stepanjan.

Sličnog stava je i politikolog Aleksandar Pavić, koji kaže da ga čitava ova situacija podseća na citat iz Orvelovog romana „1984“ koji glasi: „Ako hoćeš sliku o budućnosti, zamisli čizmu kako gazi ljudsko lice — zauvek“.

„Pošto su takozvane zapadne demokratije izgubile nadmoć koju su se trudile da održe na površini tokom Hladnog rata, ostala im je samo ta čizma kojom nemilice gaze. Oni razmišljaju na način da je dobro sve ono što je za njih dobro, dok je sve ono što je po njih loše, loše i za čovečanstvo. To je taj takozvani ’hotentotski moral‘, jer moral Zapada pada u vodu onog trenutka kada su njihovi interesi ugroženi“, objašnjava Pavić.

Upitan zašto se u slučaju Saudijske Arabije nalaze opravdanja i izgovori, a izostaju oštre reakcije od strane SAD i Velike Britanije, poput onih koje su te zemlje iskoristile kada su Moskvu, bez ikakvih dokaza, osudile za navodno trovanje Skripaljevih, Pavić kaže da se Zapad više i ne trudi da sakrije dvostruke standarde.

„Jasno je da je čovek ubijen. To govore i turski i zapadni mediji. Ipak, Tramp je u ovoj situaciji ogolio stvari do kraja, tvrdeći da Amerika ne može da se odrekne saudijskog tržišta kada je reč o prodaji oružja. Dakle, u pitanju je goli interes i to je suština“, ukazuje Pavić.

On sumnja da će Saudijska Arabija trpeti nekakve posledice zbog „slučaja Hašogi“, imajući u vidu da kraljevina nije trpela ni posledice zbog svoje politike u Jemenu.

„Saudijska Arabija je marionetska država, jer ona bez Britanaca i Amerikanaca ne bi postojala. To je i sam američki predsednik nedavno izjavio. Saudijci bi trpeli posledice jedino u slučaju kada bi se čvršće okrenuli Rusiji i Kini i pokušali da postanu nezavisni od Velike Britanije, SAD i američkog dolara. E, onda bi trpeli sankcije i promene režima, i odjednom bi verovatno cela kraljevska porodica bila proglašena za ’novog Gadafija‘, ’novog Asada‘, ’novog Sadama Huseina‘, možda i ’novog Miloševića‘. Međutim, sankcija verovatno neće biti dokle god Angloamerikanci drže Saudijsku Arabiju u sferi svog uticaja“, ocenjuje Pavić za Sputnjik.

