Aktivisti protiv klimatskih promena blokirali puteve u VB

LONDON – Ekološki demonstranti blokirali su danas puteve u Londonu i još četiri britanska grada u novom talasu demonstracija koje zahtevaju brže delovanje protiv klimatskih promena.

Stotine pristalica grupe Pobuna protiv istrebljenja zajedno sa plavim brodom na kome je pisalo „Deluj sada“ blokiralo je ulice ispred Kraljevskog suda u Londonu, preneo je AP.

Oni su pozvali da se odbace optužbe protiv više od hiljadu uhapšenih tokom klimatskih protesta ranije ove godine.

Protesti se održavaju i u Glazgovu, Kardifu, Bristolu i Lidsu.

Britanija želi da do 2050. godine ostvari nultu emisiju ugljendioksida, ali grupa Pobuna protiv istrebljanja želi da se to uradi do 2025. godine.

(Tanjug)