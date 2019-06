ALB: Ujedinjena opozicija može da protestuje samo dva sata

TIRANA – Ujedinjena albanska opozicija dobila je dozvolu da protestuje večeras samo dva sata, od 19 do 21 časa, i to samo ispred zgrade albanske vlade u Tiranu, suprotno njihovom zahtevu da protesti traju do ponoći, prenosi MIA.

Zbog najavljenog protesta opozicije koji se održava večeras, ali i posete generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, u Tirani je povišen stepen bezbednosnih mera.

Ispred zgrade albanske vlade, kao i tokom prethodnih protesta, postavljene su metalne ograde, povećan je broj kamera sa visokom rezolucijom, a biće postavljena i vatrogasna i ambulantna vozila, ali i cisterne sa vodama, u slučaju da budu korišćeni vodeni topovi.

Biće angažovano vuše od 1.700 uniformisanih policajaca i civila koji rade u albanskom MUP.

Sinoć nakon mitinga vladajuće koalicije, čime je oficijalno bila započeta izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore u toj državi, lider opozicione Demokratske partije Ljuljzim Baša putem svog fejsbuk naloga je pozvao građane što masovnije da učestvuju na današnjem protestu kako bi se stavio kraj, kako je rekao, „kriminalnoj vladavini Edija Rame“.

Na masovnost protesta putem fejsbuka je pozvala i liderka Socijalističkog pokreta za integraciju Monika Kruemadi.

„Da se sruši zlo, zato što budućnost naših deca ne sme da bude talac Edija Rame“, napisala je Kruemadi.

Lokalni izbori u Albaniji su zakazani za 30. juna.

Opozicija je odlučila da bojkotuje izbore, te zahteva ostavku albanskog premijera Edija Rame i formiranje prelazne vlade koja će sprovesti parlamentarne i lokalne izbore.

Sa druge strane, Rama je pozvao opoziciju na dijalog, pritom odbijajući bilo kakve razgovore o otkazivanju lokalnih izbora zakazanih za 30. jun.

(Tanjug)