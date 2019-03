Alžir: Kako vlada povučeni predsednik

LONDON – Za mnoge Alžirce teško je da shvate kako njihov 82-godišnji predsednik, koji je pretrpeo infarkt pre šest godina i koji jedva hoda i priča, može da vodi državu, piše BBC.

Kada je objavljeno da se Abdelaziz Buteflika kandidovao za peti mandat u aprilu to je izazvalo nevericu, a nije se čak ni pojavio kako bi registrovao svoju kandidaturu, piše britanski javni servis i dodaje da je njegova kandidatura izvela na ulice studente, nastavnike, advokate i novinare koji ne žele da prihvate status kvo i ‘nevidljivog’ predsednika.

Kako se navodi, mnogi su zabrinuti da neće uspeti da se nađe naslednik Buteflike, koji je na vlast došao 1999. godine, i da bi, koliko Buteflika umre na radnom mestu, to moglo da dovede do nestabilnosti.

Buteflika se poslednji put pojavio u javnosti 2014. godine, kada je održao pobednički govor kojim se nakon izbora zahvalio građanima na poverenju i kada je najavio snažniju podelu vlasti, jačanje uloge opozicije i garancije za prava i slobode.

Neki su videli taj govor kao znak promena koje će omogućiti glatku promenu vlasti, međutim, nije bilo drugih naznaka, a i Alžirci su ga jedva viđali u medijima – kratkim kadrovima na državnoj televiziji viđen je kako dočekuje strane zvaničnike.

Na jednom snimku iz 2016. Buteflika je bio u kolicima, izgledao je slabo i umorno, ali „budno“, a dve godine kasnije postalo je jasno da njegova partija planira ponovo da ga kandiduje.

Pojavio se na otvaranju obnovljene džamije i dve stanice metroa u prestonici Alžiru, a nekoliko nedelja kasnije obišao je i Veliku alžirsku džamiju, treću najveću na svetu, u čiju su rekonstrukciju uložene dve milijarde dolara.

I pored svega toga, predsednik nema jakog protivkandidata, budući da je opozicija suviše podeljena, a neslaganja unutar vladajuće elite, uključujući i vojsku, paralisali su svaku političku promenu.

Vladajući Nacionalni slobodarski front vlada ovom Alžirom od sticanja nezavisnosti od Francuske 1962. godine, a ovoga puta novina je to što je Buteflika najavio da će te promene voditi do prevremenih izbora na kojima on neće učestvovati.

