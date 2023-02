Ambasada RF: Šta je to što Nemačka dalje ljudima u BiH

SARAJEVO – Reagujući na izjavu nemačkog ambasadora u BiH Tomasa Fičena da Rusija ljudima u BiH nema šta da ponudi od onoga što je njima i njihovim porodicama bitno, iz ruske Ambasade u Sarajevu su upitali šta to Nemačka daje ljudima u BiH.

Iz Ambasade su upitali Fičena da li smatra da prirodni gas koji se isporučuje po najnižoj mogućoj ceni nije bitan za ljude u BiH ili veruje da bi oni bili srećniji da su platili režije u skladu sa evropskim računima.

„I šta je to što Nemačka daje ljudima u Bosni i Hercegovini? Verovatno, nelegitimnog visokog predstavnika koji je više puta dokazao da je on oličenje one stare `Kralj je go!`“ saopštila je ruska Ambasada na Fejsbuku.

Iz diplomatskog predstavništva Rusije ističu da je nemoguće zabraniti ljudima da vole Rusiju i ako mogu iskazati svoju ljubav podizanjem spomenika ruskim građanima, to će, poručuju, činiti i dalje.

U intervjuu za sarajevski dnevnik “Oslobođenje” ambasador Nemačke u BiH Tomas Fičen, rekao je, između ostalog: “Rusija im [ljudima u BiH] nema šta ponuditi od onoga što je njima i njihovim porodicama bitno.”

(Tanjug)

