Ambasador Vilan: Izrael je priznao Kosovo 4. septembra, nema nikakvog pitanja u vezi s tim

Novi ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan izjavio je danas da je Izrael priznao Kosovo 4. septembra i da to više nije pitanje.

„Nema nikakvog pitanja u vezi sa tim da li će Izrael priznati ili ne Kosovo jer je Izrael priznao Kosovo 4. septembra, a sada treba da vidimo na koji način da ne dozvolimo da to utiče na odnose Srbije i Izraela“, rekao je Vilan za TV N1.

On je naveo da „Izrael nije ništa potpisao u Vašingtonu i da nije bio deo tog samita.

„Potpisan je sporazum izmedju premijera Kosova Avdulaha Hotija i Sjedinjenih Država. Naš premijer (Benjamin Netanjahu) je pozdravio obostrano priznanje Izraela i Kosova“, rekao je ambasador upitan da prokomentariše da li će izraelsko priznanje Kosova uticati na odnose Jerusalima i Beograda.

Vilan je rekao da je kada je došao u Beograd na inauguralnom sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o poboljšanju odnosa dve zemlje, a na pitanje kako je Vučić komentarisao izraelsko priznanje Kosova, Vilan je naveo „da to nije nešto čime je on (Vučić) zadovoljan, i ne podržava tako nešto“.

„Ali, Izrael je suverena država i to je naša odluka. Sporazum je potpisan, to nije nešto što ćemo ja ili Vučić da promenimo. Mi treba da radimo na unapređenju odnosa, a ne da se bavimo previše nečim što je urađeno pre dve i po nedelje u Vašingtonu“, poručio je ambasador.

Na pitanje kako komentariše to da se Srbija sporazumom u Vašingtonu obavezala da će premestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, on je kazao da je „to vrlo pozitivno, da su to dobre vesti“.

„Odluka da (Srbija) bude prva evropska zemlja koja će preseliti ambasadu u Jerusalim – to ne bi trebalo da bude neka vest. Svaka zemlja očekuje od svih da im ambasada bude u glavnom gradu. To je dobra i važna stvar i to nama puno znači“, navodi Vilan.

On je dodao da je za odluku o preseljenju ambasade Srbije saznao 4. septembra ujutru, „ali ne pre toga“, a na pitanje šta će sada učiniti Izrael, s obzirom da je moguće da Beograd ima medjunarodne posledice zbog tog čina, u šali je kazao: „Ja bih rekao da mi treba da preselimo ambasadu u Beograd, ali mi smo već u Beogradu“.

„Pomalo je čudno da mi sad treba nešto da damo za nešto što bi trebalo da bude prirodno za svaku zemlju. Sa svojom vladom proučavamo… i tražimo najbolje načine na koje Izrael može da pomogne Srbiji, najviše na ekonomskom planu, kada se radi o povećanju investicija i poboljšanju trgovinske razmene“, istakao je Vilan.

On je rekao da postoji veliki prostor za poboljšanje sa ekonomske strane i da bi voleo da se prijateljstvo Srbije i Izraela odrazi na ekonomiju.

Dodao je i da se sreo sa svojim palestinskim kolegom u Beogradu Mohamedom Nabhanom, koji je ranije izrazio nadu da Srbija ipak neće preseliti ambasadu u Jerusalim. Vilan je ocenio da je to bio „koristan sastanak“, kao i da „nema ovde nikakav spor sa njim“.

„Jerusalim je glavni grad Izraela, možemo sad da pričamo koji delovi Jerusalima, ali on je prestonica“, poručio je novi ambasador Izraela u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.