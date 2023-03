Američka evropska komanda objavila snimak incidenta drona i ruskih aviona

VAŠINGTON – Američka evropska komanda objavila je snimak incidenta između američkog drona i ruskih borbenih aviona iznad Crnog mora, objavio je danas Si-En-En (CNN).

Kako se navodi, video prikazuje kritične trenutke u sukobu u vazduhu u utorak za koji je Pentagon rekao da je trajao između 30 i 40 minuta.

Na snimku se vidi kamera drona MK-9 reper usmerena prema njegovom repu i propeler drona, a zatim se prikazuje kako se približava ruski borbeni avion suhoj SU-27 i presreće američki dron.

U drugom delu snimka, ruski avion se ponovo približava i izbacuje gorivo, a snimak je zatim poremećen dok se ruski borbeni avion sudara sa MK-9 oštetivši propeler drona i primoravajući SAD da obore dron u Crno more.

Rusija je negirala da je došlo do sudara.

Na snimku se vidi propeler drona oštećen u sudaru, a zatim kako operateri drona efikasno obaraju letelicu u međunarodnim vodama jugozapadno od Krima.

Dva američka zvaničnika rekla su za Si-En-En da su operateri daljinski obrisali osetljivi softver drona, smanjujući na taj način rizik da tajni materijali padnu u ruke neprijatelja pre nego što se sruši u vodu.

To je prvi put da su ruski i američki vojni avioni došli u direktan fizički kontakt otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu.

Kremlj je saopštio u sredu da su odnosi između Moskve i Vašingtona na „najnižoj tački“.

Visoki zvaničnik Bajdenove administracije rekao je da snimak „apsolutno potvrđuje“ da je došlo do fizičkog sudara i izbacivanja goriva, ali da ne potvrđuje nameru pilota.

Dva američka zvaničnika upoznata sa obaveštajnim podacima izjavila su za Si-En-En u sredu da su visoki zvaničnici ruskog ministarstva odbrane izdali naređenje ruskim borbenim avionima da ove sedmice uznemiravaju američki dron iznad Crnog mora.

Ali, u ovom trenutku nema naznaka da su najviši politički lideri u Rusiji – posebno oni u Kremlju, uključujući predsednika Vladimira Putina – znali za planiranu agresiju unapred, rekao je jedan od američkih zvaničnika.

Koordinator američkog Saveta za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi rekao je u sredu da dron nije pronađen i da nije siguran da će SAD moći da ga povrate.

Moskva je jasno stavila do znanja da će pokušati da pronađe olupinu drona i SAD veruju da je Rusija pronašla neke ostatke, rekao je američki zvaničnik za Si-En-En.

Kremlj je saopštio u četvrtak da će odluku o tome da li će preuzeti dron doneti rusko Ministarstvo odbrane.

SAD nisu u potpunosti zaustavile letove svojih dronova iznad Crnog mora i vojska je poslala isti model drona u misiju u približno istoj oblasti ubrzo nakon što je došlo do sudara, rekli su američki zvaničnici, navodeći da je to preduzeto u pokušaju da se ispita mesto pada i nadgleda ruski napor da se potraže ostaci.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.