Američki izaslanik za klimu apelovao na kineske lidere da smanje štetne gasove

VAŠINGTON – Američki specijalni izaslanik za klimu DŽon Keri izjavio je danas da je apelovao na kineske lidere da pokažu „najveću moguću ambiciju“ u cilju da zaustavi porast temperatura na planeti, dodavši da pitanje klime nije političko.

Visoki kineski političari su rekli Keriju tokom njegove posete Kini da pitanje klimatskih promena ne može biti odvojeno od širih političkih nesuglasica između dve strane, preneo je Rojters.

U.S. Department of State via AP

(Tanjug)

