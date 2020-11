Američki izbori: „Naredili su mi da promenim datum na glasačkom listiću“ (video)

Radnik američke poštanske službe objavio je preko „Prodžekt Veritasa“ da je upravnik u pošte Iriju, u Pensilvaniji, naredio da se na glasačkim listićima koji su stigli nakon izbornog dana prepravi datum na 3. novembar, kako bi nevažeći listići „izgledali legalno“.

Navodni uzbunjivač Ričard Hopkins rekao je da je čuo upravnika pošte Roberta Vajsenbaha mlađeg da je u četvrtak razgovarao sa drugim zaposlenim o glasačkim listićima koji bi trebalo da budu „antidatirani“. Prema Hopkinsu, Vajsenbah je rekao da je na većini glasačkih listića koji su stigli u sredu, dan nakon izbora, datum vraćen na utorak, ali da je na jednom pogrešno overen tačan datum – 4. novembar.

​Američki zakon nalaže da se glasački listići poštom pošalju do dana izbora, da bi bili važeći. U izbornoj noći predsednik Donald Tramp imao je značajna vođstva nad demokratskim rivalom Džoom Bajdenom u neopredeljenim državama kao što su Pensilvanija, Mičigen, Viskonsin i Džordžija. Međutim, vođstvo se „istopilo“ nakon prebrojavanja gomile glasačkih listića u naredna tri dana. Tramp je najavio da će pokrenuti pravne postupke zbog nepravilnosti u procesu prebrojavanja glasova, tvrdeći da bi pobedio ako bi se računali samo „legalni glasovi“.

​Hopkins je „anonimni uzbunjivač“ iz video snimka „Prodžekt Veritasa“ objavljenog u četvrtak uveče. U video snimku, Hopkins je tvrdio da je šef pošte naredio da se „zakasneli glasovi“ antidatiraju. Vajsenbah je negirao optužbu, odbacujući je kao „neistinitu“, ali je i prekinuo vezu sa osnivačem „Prodžekt Veritasa“ Džejmsom O’Kifom, odbivši da komentariše prijavljeni incident.

​Hopkins je rekao da su ga poštanski inspektori kontaktirali u petak i da su želeli čuju njegovu stranu priče kako bi započeli istragu.

Priča o Iriju usledila je posle ostalih izveštaja „Prodžekt Veritasa“ u kojima se navodi nepravilna obrada glasačkih listića u druge dve neopredeljene države. Kao i u Pensilvaniji, „uzbunjivač“ američke poštanske službe u Mičigenu tvrdio je da je zaposlenima naloženo da odvoje „zakasnele glasačke listiće“ od redovne pošte kako bi na njima odštampali datum od utorka. U Nevadi je poštanski radnik pristao da tajnom izveštaču da svežanj neiskorišćenih glasačkih listića koji su poslati na netačne adrese, prenosi RT.

