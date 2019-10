Američki mediji: Rusija ima više tenkova nego sve države NATO-a zajedno

Rusija raspolaže najbrojnijim parkom oklopnih vozila u svetu. Oni poseduju više tenkova nego sve države-članice NATO-a zajedno, piše američki list We Are The Mighty, pozivajući se na sajt Global Firepower.

U arsenalu Moskve, kako se navodi u članku, nalazi se oko 22.000 tenkova, dok u evropskim državama koje ulaze u NATO taj pokazatelj iznosi nešto više od 11.000. Zajedno sa SAD i Kanadom broj tenkova iznosi 18.000. Među državama NATO-a najviše tih oklopnjaka ima Turska – 3200.

Ranije je predstavnik Združenog komiteta načelnika američkog štaba Džozef Danford izjavio da poslednjih godina NATO gubi vojnu prevlast nad Rusijom. Prema rečima generala, ministri odbrane zemalja NATO-a priznaju da je Rusija konkurent u vojnoj sferi i da je prednost NATO-a nad njom nestala.

Poznati vojni ekspert Igor Korotčenko, komentarišući reči Danforda, naglasio je da takvo priznanje dokazuje da novac koji je uložen u vojnu sferu nije džabe potrošen.

(Sputnjik)