Američki vojni avion srušio se u Kaliforniji

Američki vojni avion, lovac F/A-18E, srušio se u blizini Doline smrti u Kaliforniji, rekao je agenciji Rojters američki zvaničnik koji nije želeo da bude imenovan.

A US Navy F/A-18E Super Hornet jet has crashed near Naval Air Weapons Station China Lake in California, according to US Naval Air Forces https://t.co/OzPBMDPaMd pic.twitter.com/BWRwOIzFjs

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 31, 2019