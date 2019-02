Amerika „reketira“ Rusiju

Iza novog američkog „antiruskog zakona“ stoji pragmatizam: to je pokušaj da se potisnu konkurentne ruske kompanije sa tržišta, izjavio je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Iza ovog izjavljivanja emocija je apsolutno konkretan pragmatičan trgovinski pristup, agresivan, koji nema nikakve veze sa pravilima međunarodne trgovine. Pristup koji se ponekad graniči sa reketiranjem. Mislim na različite odredbe zakona, uključujući i one čiji je cilj slom različitih energetskih projekata ruskih kompanija, podrivanje aktivnosti ruskih banaka sa državnim učešćem. To nije ništa drugo nego pokušaj da se merama nelojalne konkurencije konkurentne ruske kompanije potisnu sa tržišta i tako oslobode mesto za američki biznis i američke proizvode“, objasnio je Peskov.

On je napomenuo da se Rusija ne slaže sa tim i da to smatra neprihvatljivim, kao i da ovi postupci mogu da imaju pogubne posledice.

Peskov je, komentarišući pretnju od novih antiruskih sankcija, rekao da se ne treba nadati da će se odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država poboljšati, niti da će doći do održive remisije bolesti rusofobije.

„Teoretski, uvek se treba nadati najboljem, a pripremati za najgore. U ovom slučaju, raspoloženja u američkom Kongresu i američkom Senatu, ne treba se nadati ikakvom poboljšanju u našim bilateralnim odnosima i barem stabilnoj remisiji bolesti rusofobije. Vidimo da je to tako pobesnela rusofobija, apsolutno emocionalna, koja se ne zasniva na ekspertskim podacima, inače se u takvim nacrtima zakona ne bi govorilo o nekoj destabilizujućoj ulozi Rusije u Siriji, već bi se, naprotiv, priznavala odlučna i ključna uloga Rusije u spasavanju regiona od terorizma“, odgovorio je Peskov na pitanje kako Kremlj ocenjuje pretnju sankcijama i za šta Rusija treba da se pripremi.

Prema rečima portparola ruskog predsednika, autori mnogih sličnih nacrta zakona iznose takve inicijative ne shvatajući o čemu se radi jer su „zarobljenici tih rusofobičnih emocija“.

U sredu su američki senatori demokrate i republikanci dali na razmatranje dokument o ograničenjima protiv bankarskog i energetskog sektora, kao i protiv državnog duga Rusije. Kao razlozi su navedeni „mešanje u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama“, „zlonamerni uticaj u Siriji“ i „agresija u Ukrajini“. Osim toga, predloženo je da se sankcije uvedu protiv sektora brodogradnje ako Rusija prekrši slobodu plovidbe u Krečkom moreuzu. Moskva je više puta demantovala optužbe na sve ove teme.

(Sputnjik)