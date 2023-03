Počelo suđenje Srbima za ratne zločine u Voćinu

ZAGREB – U Županijskom sudu u Zagrebu danas je održano ročište u procesu protiv 29 Srba, optuženih za navodne ratne zločine počinjene u hrvatskom selu Voćin 1991. godine, gde je ubijeno 47 Hrvata.

Advokat Ivan Gvozdenac koji je prisustvovao suđenju kao “prijatelj suda” rekao je za Tanjug da je nakon pet godina krenuo glavni pretres u “slučaju Voćin”.

“Kao što je odbrana pretpostavila svedoci se u velikom broju slučajeva ne sećaju događaja starih 32 godine, što ne znači da suđenje danas nije bilo stresno, s obzirom da su svedocima predočavali njihove iskaze date u istrazi 1992. godine” naveo je Gvozdenac.

Dodao je i da Milorada Grkinića niko od svedoka nije pominjao, niti ga se seća, navodeći da to ukazuje da je on nevin.

Profesor i nekadašnju dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu Branislav Ristivojević je rekao da sa protekom vremena pojam pravde definitivno menja svoje značenje.

“Bolnih događaja starih vise od 30 godina većina svedoka, ne samo da ima problem da se seti, nego ni ne želi, dok je na sudskom veću zadatak da ih podseti na mučne scene koje bi mestani Voćina najradije zaboravili, ili zakopali negde duboko u sebi. Postupci kao ovaj nas uče da pravda protekom vremena sve više dobija smisao pomirenja i praštanja” istakao je Ristivojević.

Sledeće suđenje zakazano je za 31. mart.

Od 29 optuženih Srba, jedan je uhapšen u junu u Grčkoj po poternici Hrvatske i nalazi se u ekstradicionom pritvoru,gde čeka izručenje u Hrvatsku.

Ova optužnica podignuta je posle više od 24 godine istrage, u toku 2016. godine.

Njom se okrivljeni Srbi terete da su kao pripadnici paravojnih formacija ubili 47 civila i tri ratna zarobljenika u hrvatskim selima Voćin, Hum i Krasković, između leta i zime 1991.

Optuženi su Borivoje Radisavljević, Rajko Bojčić, Borivoje Lukić, Zoran Miščević, Marinko Ergarac, Mile Crnobrnja, Mitar Simić, Ljubiško Novaković, Zoran Jorgić, Milenko Bogatić, Jovan Cvetić, Milorad Ergarc, Rajko Vučković, Radisav Jokić, Đuro Vukojević, Đuro Đurić, Rićard Glušac, Zoran Jovakarić, Stevo Šimić, Milorad Grkinić, Predrag Bosanac, Krsto Tomašević, Borislav Tomašević, Davor Bosanac, Veselko Petrušić, Ranko Lukić, Rade Ivanović, Milenko Ivanović i Milutin Popović.

U optužnici se pored ostalog navodi da su okrivljeni delovali suprotno, Ženevskim konvencijama, kao starešine vojnih i milicijskih jedinica, od sredine jula do sredine decembra 1991. godine u mestima Voćin, Hum, Krasković i okolini i to prema zajedničkom planu i dogovoru u nameri obaranja državnog i društvenog ustrojstva na delu teritorije Hrvatske.

Za zločine u Voćinu do sada su osuđene dve osobe na 20 i 18 godina, kao i jedan lekarna četiri godine zatvora zbog nemara jer ranjenim žrtvama nije pružio adekvatnu negu.

Slučaj Voćin je bio deo optužnica tužilaštva u Hagu protiv Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Međutim, Milošević je preminuo tokom suđenja 2006. godine, dok je Šešelj oslobođen svih optužbi, osim one za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje, prisilno premeštanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine.

(Tanjug)

