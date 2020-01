Amerikanci ambasadu brane suzavcem, demonstranti ne odustaju (video)

Stotine demonstranata nastavilo je protest ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu. Demonstranti su bacali kamenje na zgradu Ambasade, dok su snage bezbednosti ispaljivale suzavac kako bi ih potisnule, prenosi televizija „Majadin“.

US troops fired teargas to disperse militiamen attacking the US embassy in Baghdad. Reports suggest they are leaving the scene. Some have promised to return with weapons. pic.twitter.com/Ro8IyKC2iF

— Ranj Alaaldin (@RanjAlaaldin) January 1, 2020