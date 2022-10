Amerikanci tražili, ali se neće sastati sa Pelosi

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da neće učestvovati na samitu Krimske platforme niti će se sastati sa američkom zvaničnicom Nensi Pelosi, jer, kako ističe, za dve sedmice, posle izbora u SAD, neće biti isto pošto pobede republikanci.

„Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to. Ona nije izvršna vlast, za dva sedmice neće biti to što je sada“, rekao je Milanović u odgovoru na pitanje da li će se sastati sa Pelosi, a da su ga Amerikanci odbili.

Milanović je u Makarskoj, gde je prisustvovao Danu grada, rekao da mu je zanimljivo da se pojavila informacija da je tražio sastanak s Pelosi.

„Tražila je američka ambsada, ali prekasno. Da je došao američki državni sekretar, verovatno bih ostao u Zagrebu, ovako ne“, rekao je Milanović.

Smatra da je američki poziv verovatno bio kurtoazan, ali i da će, kako kaže, za dve sedmice na izborima u SAD pobediti republikanci pa Pelosi više neće imati funkciju koju ima danas.

Na samitu Krimske platforme neće učestvovati jer, kaže, „ne zna da li pozvan“, a vidi i puno cinizma i nepoštenja prema jadnom ukrajinskom narodu i ne želi da bude „još jedan pozer koji će u tome učestvovati“.

„To je inicijativa predsednika parlamenata (Gordana Jandrokovića), ja sam predsednik države i zato ne učestvujem“, rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

