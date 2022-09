Angažovanje tužilaca na dan izbora je ulivanje straha

BANJALUKA – Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da najava Tužilaštva BiH da će na dan opštih izbora u pojedinim gradovima rasporediti tužioce radi provere pojava eventualnih izbornih prevara nije usmerena na obezbeđivanje fer izbora već na „ulivanja straha“.

Dodik je rekao da to prvi put čuje, istakavši da se zalaže da se poštuju najviši standardi koji važe u Evropi istovremeno navodeći primer izbora u SAD 2020., gde, kako je rekao, nema čega nije bilo.

Dodik kaže da treba obezbediti volju naroda, ali da mu se čini da ima mnogo spekulacija.

Naveo je da se „u Sarajevu sada nalazi 40 britanskih obaveštajaca i da se tamo radi protiv Republike Srpske i protiv političkih opcija koje oni ne žele kako bi promovisali i provukli političke opcije koje oni žele i koje im odgovaraju“.

Dodik je istakao da bi takve političke opcije u Republici Srpskoj išle za tim da se obezbedi brzi nestanak Republike Srpske, što je britanska politika.

Kazao je da se može očekivati da Tužilaštvo BiH pokrene istrage te vrste, uz istovremeni poziv da to i učine i da pitaju po kojem ovlaštenju i ko je dozvolio obaveštajcima ulazak u zemlju i bavljenje izbornim procesom.

„Zar to nije nezakonito i pritisak? Šta bi bilo kad bi nas 50 otišlo tamo i počeli rovarenje po njihovim mrežama i sistemima, vršili ucene i hodali po terenu, a imamo informacije da oni ovde hodaju po terenu i vrše pritisak na narod. Zamislite to tužilaštvo koje dozvoljava da to stranci čine kako bi kreirali ambijent za svoje favrite u Srpskoj, BiH“, naveo je Dodik, prenela je RTRS.

(Tanjug)

