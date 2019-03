Apostolakis: Izjava turskog ministra nerazumna

ANKARA – Grčki ministar odbrane Evangelos Apostolakis reagovao je na izjavu turskog kolege Hulusija Akara koji tvrdi da je se Egejsko more i Kipar nalaze unutar teritorijalnih voda Turske, prenosi grčki list Katimerini.

„Mi kontrolišemo more i morsko dno. Crno more, Egejsko more, istočni Mediteran, što takođe uključuje i Kipar“, rekao je Akar, što je grčki ministar ocenio kao nerazuumnu izjavu.

Akar je, naime, naveo i da ove oblasti leže u turskoj sferi interesa, te da Turska ima odgovornost da obezbedi mir i stabilnost.

Izjava je, inače, usledila nakon jučerašnje posete grčkog ministra spoljnih poslova Jorgosa Katrugalosa Turskoj i njegovog sastanka sa turskim kolegom Mevlutom Čavušogluom u Antaliji.

Katrugalos je tokom susreta rekao da Grčka priznaje da Turska, kao i Grčka, prema međunarodnom pravu, ima pravo na eksploataciju Mediterana.

U odnosu na kiparsko pitanje, turski ministar spoljnih poslova Čavušoglu je najavio više sastanaka sa Katrugalosom.

Apostolakis od oficijalne Ankare zahteva da se uzdrži od takvih nerazumnih izjava koje podižu tenzije na liniji Atina-Ankara.

„Iako smo u fazi u kojoj se borimo da pronađemo načine kako bismo smirili tenzije turski ministar odbrane nas iznenađuje sa nečim novim, sa tvrdnjama koji nisu zasnovani na razumu“, rekao je aktuelni ministar odbrane Grčke Evangelos Apostolakis.

On je napomenuo da je princip Grčke da se poštuju međunarodno pravo i ugovore, te da su zabrinuti kada su ovi principi dovedeni u pitanje.

„Ne mislim da izjavu Akara treba shvatiti ozbiljno. Turski funkcioneri moraju da se uozbilje i vode računa šta kažu“, poru čio je grčki ministar.

(Tanjug)