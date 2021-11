ASK u tajnosti kontroliše životni stil funkcionera

PODGORICA – Crnogorska Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) započela je procedure kojima se prati životni stil funkcionera i da li on odstupa od prihoda, ali ko je na meti tih kontrola ne žele da govore jer ističu da je to poverljive prirode. Da su ti postupci započeti saopšteno je na poslednjoj sednici Saveta ASK.

Iz ASK ne žele da otkriju koji funkcioneri su kontrolisani i šta je bio povod za kontrole, koje su nepravilnosti otkrili i na koji način su funkcioneri kontrolisani i za koje su utvrđene nepravilnosti sankcionisani.

„Postupak provere je poverljive prirode. Zbog toga ne možemo da vam pružimo više informacija o temi na koju se pitanja odnose:, saopšteno je podgoričkom portalu Dan iz ove agencije.

U nevladinom sektoru smatraju da je kontrola životnog stila funkcionera i njihovih prihoda neophodna kako bi se otkrili slučajevi nezakonitog bogaćenja, ali da građani sa tim treba da budu upoznati, piše Dan.

Prema oceni saradnika na programima u Centru za građansko obrazovanje Vasilija Radulovića, ASK je u obavezi da javnost informiše o svim slučajevima koje preduzima o pitanju kontrole javnih funkcionera, a ta transparentnost posebno mora biti na najvećem mogućem nivou upravo u slučajevima koji zaokupljuju pažnju šire javnosti.

„Takvi slučajevi se nesumnjivo odnose na diskrapancu između životnog stila javnih funkcionera i njihovih prihoda. Ovaj vid kontrole je nužan i neophodan, a rezultati kontrole moraju biti dostupni javnosti, pa stoga zabrinjava što oni još nisu objavljeni“, rekao je Radulović.

