Australija: Vlasti zbog nevremena naredile evakuaciju građana

SIDNEJ – Severnozapadnu obalu Australije pogodile su jake kiše i vetrovi već peti dan zaredom, zbog čega su vlasti izdale nalog za evakuaciju građana, prenosi Rojters.

Novi Južni Vels izdao je nalog za evakuaciju građana nakon što su jake kiše tokom noći dovele do potapanja nekih puteva.

Ciklonski uslovi, do kojih je doveo sistem niskog vazdušnog pritiska iznad obale Kvinslenda, doveli su do potapanja plaža i velikih delova gusto naseljenih regiona oko granice između Novog Južnog Velsa i Kvinslenda.

Australijski meteorološki zavod prognozira da će jake kiše padati do utorka veče ili srede ujutru, ali je upozorio da bi grmljavine i dalje mogle da dovedu do obilnih padavina, a time i do poplava.

Očekuje se da će u Australiji tokom ovog leta dominirati fenomen La Ninja, koji je obično povezan sa obilnijim padavinama i više tropskih ciklona, što je oštar kontrast u poređenju sa požarima koji su obeležili prošlo leto.

(Tanjug)

