Austrija: Intenzivne jedinice uskoro pred „pucanjem“

BEČ – U austrijskim bolnicama, zbog eksplozije broja novozaraženih, situacija je sve dramatičnija, jer su jedinice intenzivne nege sve punije.

Po prvi put je u subotu prekoračen broj od 3. 000 kovid pacijenata u bolnicama, od kojih je nešto manje od 500 na intenzivnoj nezi.

Na osnovu tog broja, sve su manji slobodni kapaciteti u intenzivnim jedincama, a eksperti upozoravaju da bi moglo doći do kolapsa intenzivne nege.

Od subote u bolnici Hoeenems u pokrajini Forarlberg nema više nijednog slobodnog kreveta na intenzivnoj nezi, te se svi pacijenti preusmeravaju na bolnicu u Feldkirhu.

Međutim problem je što je u Forarlbergu još jedna bolnica dospela do popunjavanja svih kapaciteta i to u gradu Dornbirn.

U Beču, prema pisanju medija, takođe su kapaciteti intenzivnih jedinica pred „pucanjem“.

„Situacija je kritična“, rekal je Lidija Brener-King iz Udruženja bečkih bolnica.

Ona ističe da, ako zaključavanje ne bude do kraja iduće nedelje dovelo do smanjenja dnevnog broja obolelih, može doći i do prenatrpanosti intenzivnih nega u glavnom gradu Austrije.

U Salcburgu upozoravaju da će zdravstveni sistem 10.novembra dospeti do svog limita, pa su pozvane privatne bolnice da pomognu, odnosno da preuzimaju operacije.

U pokrajini Tirol je već 83 odsto kapaciteta na intenzivnoj nezi popunjeno.

Inače pet odsto obolelih dospeva na intenzivnu negu, a u proseku u tim jedinicama leže oko 13 dana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.