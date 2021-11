Austrija se priprema za mogući „Blekaut“- zakazane vežbe

BEČ – Austrijske vlasti se ozbiljno pripremaju za mogući takozvani „Blekaut“ – duži nestanak struje na širem području, pa čak i u celoj zemlji.

Kako ispravno reagovati u takvoj situaciji biće uvežbavano.

Scenario „Blekauta“ u Austriji, prema pisanju brojnih medija, nije za isključiti, i sve je češće tema.

Da bi se pripremili za „Blekaut“, 12. novembra zakazana je vežba „Energija 21“.

Više pokrajina, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane učestvovaće u toj vežbi.

Razlog za vežbu je pretpostavka da u slučaju ekstremnih hladnoća u Evropi može doći do povećane potrošnje struje i do ograničenja proizvodnje, što može dovesti do smanjenih količina električne energije.

Ovu vežbu inicirala je pokrajina Tirol i njen guverner Ginter Plater.

Vlasti ističu da je u slučaju nedostatka struje u mreži neophodno održati snabdevanje, i da se mora pripremiti za potpuni kolaps mreže snabdevanja strujom.

Za tako nešto, naglašavaju, potrebno je funkcionišuće upravljanje krizom i saradnja svih nadležnih vlasti i snabdevača strujom.

Inače, i diskonti u Austriji počeli su da nude građanima potzrebnu opremu za prevazilaženje „Blekauta“.

Tako lanac „Hofer“ u svom asortimanu od sada ima radio uređaje sa kurblom, baterijske lampe bez baterija, agregate na gorivo…

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.