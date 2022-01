Austrija uvodi lutriju kao podsticaj za vakcinaciju

BEČ – Austrijska vlada dogovorila je sa najvećom opozicionom strankom Socijaldemokratskom partijom (SPO) pokretanje lutrije kao podsticaj za podizanje stope vakcinacije.

Za podsticanje vakcinacije vlada je predvidela paket od oko 1,4 milijardi evra – miijardu evra za lutriju i 400 miliona za podsticaj opštinama.

Pored obavezne vakcinacije, koja treba da stupi na snagu od početka februara, vlada sada najavljuje i lutriju koja će vakcinisanima omogućiti osvajanje vrednosnih bonova u visini od 500 evra.

Svaka osoba koja se nalazi u registru vakcinisanih ima mogućnost da osvoji nagradu.

Predviđeno je da svaki deseti vakcinisani ima šansu da osvoji bon od 500 evra.

A to važi kako za već vakcinisane, tako i one koji će se tek vakcinisati.

Svaka osoba po vakcinaciji unetoj u registar ima teoretske šanse da osvoji bon od 500 evra, i to za svaku od tri vakcine posebno.

Bonovi će moći da se koriste u austrijskim kompanijama – prodavnicama, restoranima, hotelima, kulturnim i sportskim institucijama.

Lutrija će početi od 15. marta, a predviđeno je da akcija traje do kraja decembra.

Vlada ističe da je važno da taj novac ne ode na onlajn trgovinu, već u preduzeća koja su posebno pogođena pandemijom.

Kancelar Karl Nehamer kaže da ova mera treba da bude nagrada za one koji su se već vakcinisali i da treba da predstavlja i podstrek za one koji to još nisu učinili da se vakcinišu.

Takođe je za opštine predviđen finansijski podsticajni sistem.

To u suštini znači da opština sa 3.000 stanovnika, koja dostigne stopu vakcinisanosti može dobiti 30.000 evra, a za 85 odsto 60.000 evra, odnosno 90 odsto čak 120.000 evra.

Taj novac opština može onda da investira u obdaništa, igrališta ili druge komunalne projekte.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.