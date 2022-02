Austrija: Zbog pandemije manje ranog otkrivanja karcinoma

BEČ – U Austriji je pandemija korona virusa imala negativan uticaj na rano otkrivanje drugih oboljenja, kao što je karcinom.

U izveštaju o karcinomu u Austriji jedan deo se bavi negativnim posledicama pandemije u aktivnostima ranog otkrivanja, kao i problemima izolacije i strahova ljudi obolelih od raka.

Predsednik Udruženja „Krebshilfe“ Paul Sevelda rekao je da je pandemija na početku bila obeležena dramatičnim padom ranog otkrivanja raka.

„Od marta do maja 2020.došlo je praktično do potpunog zastoja kod mamografije. Tako je pretprošle godine registrovano smanjenje sprovedenih mamografskih pregleda za 12,75 odsto u poređenju sa predpandemijskom 2019.godinom“, objasnio je on.

Kod kolonoskopije registrovano je smanjenje pregleda za 14,82 odsto.

„Zbog tih podataka strepimo od veće smrtnosti“, ukazao je Sevelda.

Što se operacija raka tiče, 2020. je došlo do smanjenja za pet odsto, a posebno je vidljivo smanjenje od marta do juna.

U izveštaju se navodi da je postojao strah kod obolelih od raka da će se zaraziti koronom i da će imati teži oblik oboljenja, zbog čega su se više izolovali.

(Tanjug)

