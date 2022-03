Austrijski kancelar: Države EU koje su deo NATO alijanse, štitiće sve svoje članice

„Jasnoća sa kojom je to rečeno je bila zapanjujuća. One države EU, koje su istovremeno članice NATO, su jasno stavile do znanja da će neutralne i zemlje koje nisu deo nijednog saveza, zbog obaveze pružanja pomoći biti indirektno zaštićene od NATO. To važi kao upozorenje Moskvi, koja preti Finskoj. Austrija profitira od toga „, podvukao je Nemaher u intervjuu za dnevnik „Standard“.

Rat u Ukrajini, dodao je, je dramatično pokazao koliko je važna zajednička spoljna i bezbednosna politika, i šta to znači za odbrambenu politiku.

Foto/Tanjug video, arhiva

(Tanjug)

