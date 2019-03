Autoput Pančevo – Temišvar za bolje ekonomsko povezivanje

BUKUREŠT – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Bukureštu, nakon bilateralnog sastanka sa premijerkom Rumunije Viorikom Danćilom, da su razgovarali o izgradnji autoputa Pančevo – Temišvar, koji je, kaže, od ogromnog značaja za razvoj obe države i za građane Srbije i Rumunije.

„Veoma je važno da napravimo taj autoput, jer će to značiti naše bolje ekonomsko povezivanje, kao i bolje kontakte poslovnih ljudi, ali i svih građana obe zemlje“, rekao je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji sa Danćilom.

On je ukazao da bi taj put bio posebno značajan za Rumune, koji žive u južnom i istočnom Banatu, i za Srbe u banatskom delu Rumunije, za sve one koji, kaže, predstavljaju most između dve zemlje.

Taj autoput Pančevo-Temišvar biće od velikog značaja za naš razvoj, a skratiće, na primer, za 300-350 kilometara put od Rumunije do Venecije, gde je živeo i danas živi i radi veliki broj Rumuna.

To ekonomsko povezivanje još više će unaprediti saradnju naših zemalja.

„Trgovinska razmena između Srbije i Rumunije približila se cifri od 1,6 milijardi evra, i uskoro će moći da pređe dve milijarde, što bi učinilo da jedni drugima postanemo neuporedivo važniji“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, rumunska premijerka je pričala o planovima za istraživanje nalazišta gasa u Crnom moru sa američkom kompanijom Ekson.

Poželeo im je u tome uspeha.

Jedna od tema razgovora bili su i graničnci prelazi i železnica, ali, ističe, najvažnije je izgradnja autoputa.

Vučić se zahvalio Danćili što će sa ostalim premijerima uputiti pismo EU, Merkelovoj i Makronu u kojem izražavaju podršku evropskom putu Srbije.

„Veliko hvala, u Srbiji ćete uvek imati iskrenog prijatelja“, rekao je Vučić.

On je takođe podsetio i da je Rumunija glasala za podršku Srbiji u Interpolu, ali ne samo to:

„Ona se borila, tražila reč i borila za dnevni red koji odgovara Srbiji i građani u Srbiji to treba da znaju. Mi ćemo vam uzvratiti ljubavlju, lojalnošću i korektnošću“, rekao je Vučić.

Vučić je izneo podatak da je prošle godine Srbiju posetilo 75.000 rumunskih turista, što je povećanje od 18 odsto, kao i da se broj turista iz Srbije u Rumunije povećava iz godine u godinu.

„Verujemo da možemo zajedno da napredujemo, i čak prema trećim zemljama, dalekoazijskim, da promovišemo naše zemlje zajedno, uz neke pakete olakšica“, rekao je Vučić.

On je konstatovao da dolazi iz teritorijalno najmanje zemlje, među balkanskom četvorkom, i zahvalio na gostoprimstvu i prijateljstvu rumunskom narodu.

Kako je rekao, kažu da Rumuni samo sa dve teritorije nisu ratovali – jedna je Crno More, a druga Srbija.

„Srpski narod oseć iskreno i istinito prijateljstvo prema rumunskom narodu i državi i verujem da u budućnosti možemo mnogo toga da napravimo“, rekao je Vučić.

(Tanjug)