Bajden objasnio kakvo je pismo dobio od Trampa (video)

Predsednik SAD Džo Bajden objasnio je kakvo je pismo dobio od svog prethodnika Donalda Trampa.

Bajdena, koji je ušao sa suprugom u Belu kuću, Trampovo pismo dočekalo je na stolu u Ovalnom kabinetu.

Bajden je rekao da mu je Tramp ostavio „veoma velikodušno pismo“ pre nego što je napustio Belu kuću, preneli su američki mediji.

In the Oval Office, President Biden describes the letter that former President Trump left him as “very generous,” but said he didn’t want to share more than that because it is “private.” pic.twitter.com/avG1Lyj2Jm

— MSNBC (@MSNBC) January 20, 2021