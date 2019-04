Bajer: Aksel Špringer prisutan samo u demokratskim zemljama

BERLIN – „Aksel Špringer“ posluje samo u demokratskim zemljama, ističe Jan Bajer, prvi čovek najvećeg izdavačkog koncerna Nemačke, koji je, zajedno sa „Ringijeom“, u Srbiji izdavač dnevnog lista „Blic“.

„Naša strategija je, a ne bavimo se samo medijima, već i novim tehnologijama, a u toj oblasti postoje zemlje koje prednjače u razvoju tehnologija, ali ne i po pitanju demokratije, kao što je Kina, da poslujemo samo u demokratskim državama“, kaže za Tanjug Bajer, predsednik „Njuz media internešenel, Aksel Špringer“.

Prema njegovim rečima, namera osnivača nemačkog medijskog giganta, koji, između ostalog, stoji i iza najtiražnijeg nemačkog lista Bild, kao i Velta i televizije N24, da uspostavi medije za demokratsku Nemačku.

„Mi tu njegovu prvobitnu nameru dalje sledimo i poslujemo samo tamo gde postoji demokratija“, podvukao je Bajer.

Istakao je da, dugoročno gledano, „Aksel Špringer“ sa ovom strategijom ima uspeha.

Što se poslovanja u Srbiji tiče, kaže da je kompanija veoma zadovoljna:

„Kod vas radimo sa ‘Ringijeom’ i imamo odličan tim na terenu, koji radi, pod ne tako lakim okolnostima kada je reč o slobodi medija. U Srbiji je društvo podeljeno po pitanju puta u EU ili drugog pravca i od ogromnog značaja nam je da budemo snažan glas“, objasnio je Bajer.

Kako objašnjava uspeh Špringerovih izdanja u okolnostima pada tiraža štampanih medija i širenja društvenih mreža – na to pitanje Bajer uzvraća da njegova kompanija neprestano radi istraživanja stavova i interesa građana, odnosno čitalaca.

Jedan od četiri Nemaca nema poverenja u medije, pokazalo je, ističe, jedno od poslednjih istraživanja.

„Poslednjih godina u Nemačkoj smo imali debatu o medijskom izveštavanju. Pokazalo se da ljudi smatraju da su političari i mediji tesno povezani i da zbog toga mediji ne mogu nezavisno da izveštavaju“, ukazao je on.

Bajer ističe da je pogrešno tvrditi da mediji lažu, kako neki građani misle, ali da je tačno da se mediji previše bave politikom i zapostavljaju mišljenje običnih građana.

„Tim povodom smo mi preko lista ‘Bild’ organizovali okrugle stolove u mnogim regionima Nemačke i razgovarali sa čitaocima. To je svakako imalo uticaja na naše dalje izveštavanje“, naveo je on.

Bajer je istakao da postoje trendovi koji imaju i pozitivan uticaj na „klasične“ medije.

„Suočeni smo sa razvojem društvenih mreža, i činjenicom da, pored novina, opada i broj gledalaca ‘klasičnih’ televizija, u korist novih televizijskih platformi, na kojima sami biraju sadržaje, posebno kod mladih, te da ljudi radije čitaju vesti preko Gugla i fejsbuka. Međutim, istovremeno postoji trend koji ide u suprotnom smeru, a to je da sedam od 10 Nemaca kaže da ne veruje informacijama koje se plasiraju na fejsbuku i da imaju veće poverenje u pravi izvor vesti. To je šansa za ‘klasične’ medije“, kazao je on. Bajer je o izazovima za medije i odgovorima na te izazove govorio i na nedavnoj konferenciji Asoacijacije evropskih novinskih agencija u Berlinu.

(Tanjug)