Balistička raketa proletela pored putničkog aviona (video)

Piloti putničkog aviona su navodno snimili video lansiranja jedne od američkih balističkih raketa D5 „trident II“. Avion je leteo na relaciji Gvadalahara—Tihuana.

Na snimku se vidi kako se raketa podiže u oblake iznad Tihookeanske obale.

Osim toga, na nebu se može primetiti trenutak kada se ona deli — dok jedan deo rakete pada, bojeva glava nastavlja da leti na zapad.

Amazing cockpit video of unusual Trident ballistic missile test may point to new warhead:https://t.co/llvKbmZqlW

