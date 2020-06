Bankrot kompanije za platne kartice: Blokiran novac i korisnika iz Srbije

Nemačka kompanija za platne kartice „Vajerkard“ prijavila je bankrot posle skandala „teškog“ dve milijarde dolara, kada je uhapšen i njen generalni direktor. Zbog bankrota ove kompanije, blokiran je i novac korisnika iz Srbije koji koriste povezane platne sisteme.

Ova kompanija saopštila je da je otvorila postupak bankrota zbog prezaduženosti, a njen generalni direktor i osnivač Markus Braun uhapšen je prethodno zbog sumnje da je lažirao finansijske izveštaje.

Revizor te finansijsko-tehnološke grupe, koja je svojevremeno smatrana zvezdom nemačkog tehnološkog sektora, objavio je da na računima firme nedostaje 1,9 milijardi evra.

Zbog bankrota „Vajerkarda“, u problemu su i korisnici u Srbiji, koji imaju platne kartice povezanih sistema, kao što je „Pajonir“, prenosi startit.rs.

We know there are concerns about the Wirecard news and how it impacts Payoneer cards. Rest assured, Payoneer is strong, stable, and working to keep your funds protected. More details here: https://t.co/My1JgbSZtb

— Payoneer (@Payoneer) June 27, 2020