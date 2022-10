Barselona: Alan Rober se sa sinom popeo na neboder

BARSELONA – Alan Rober, solo penjač poznat kao „francuski spajdermen“, popeo se danas na jedan od najviših nebodera Barselone bez pojasa.

Po prvi put slavnom penjaču pridružio se i njegov sin Žilijan.

„Ovaj put je drugačije. Moj sin nije penjač, pa se nekako osećam odgovornim“, rekao je Rober za Rojters dok se pripremao da se popne.

On je kazao da je njegov sin odrastao, da ima 34 godine i da je to njegova sopstvena odluka, ali da je na kraju krajeva, on ipak

njegov otac.

Prolaznici i španska policija posmatrali su kako se 60-godišnji Alan i njegov sin Žilijan penju na 144-metarski Tore Glories, nekadašnji Tore Agbar, staklenu poslovnu zgradu koju je dizajnirao arhitekta Žan Nuvel.

„Pod velikim sam stresom. Nikada u životu nisam bio toliko uplašen“, rekao je Žilijan britanskoj novinskoj agenciji neposredno pre nego što su počeli da se penju.

Njih dvojica su se popeli na zgradu za manje od sat vremena, a na vrhu ih je dočekala policija, koja ih je ispratila na tradicionalniji način – unutar zgrade – i nije ih uhapsila.

Alan Rober je počeo da se penje 1975. godine, trenirajući na liticama u blizini svog rodnog grada Valans na jugu Francuske.

Solo penjanjem se bavi od 1977. godine, od kada se popeo na više od 150 zgrada, uključujući Burdž Kalifu u Dubaiju – najvišu zgradu na svetu, Ajfelovu kulu i most Golden gejt u San Francisku.

Rober retko dobija dozvolu za penjanje i to čini bez pojasa, koristeći samo svoje ruke, par cipela za penjanje i kesu krede u prahu.

(Tanjug)

