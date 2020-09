Belorusija: Lukašenko nema nameru da preda vlast

MINSK – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da nema nameru da ustupi vlast i da je neće pustiti da leži u blatu.

„Želeo bih da vam kažem na muški način, da ne ostavim ništa neizrečeno. Često mi zameraju: „On neće da ustupi vlast“. To je tačno. To nije ono zbog čega su me ljudi izabrali. Vlast je data da ne bi bila napuštena ili poklonjena. Sredinom 90-ih ležala je u blatu. Neki su o nju brisali noge“, rekao je Lukašenko.

(Tanjug)

