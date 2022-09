Berbok nenajavljeno u Kijevu: Nastavljamo da pomazemo UKR

BERLIN – Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok boravi danas u drugoj poseti Kijevu od početka rata u Ukrajini, prenosi Dojče vele.

Nemačka ministarka spoljnih poslova nenajavljeno je stigla jutros u ukrajinsku prestonicu Kijev.

Berbok je saopštila da njeno prisustvo u Kijevu ima za cilj da pokaže da ćemo „nastaviti da pomažemo Ukrajinu koliko god bude potrebno isporukom oružja, kao i humanitarnom i finansijskom podrškom“.

Ona je rekla da njena poseta ima za cilj da se suprotstavi potencijalnom „ratnom umoru“ u Nemačkoj.

„Jasno mi je, ruski predsednik Vladimir Putin računa na to da smo umorni od saosećanja sa patnjama Ukrajine. On veruje da može da podeli naša društva lažima i da ih ucenjuje zalihama energenata. I da nam može oduzeti energente u odbrani od ovog brutalnog napada na sve naše vrednosti “, rekla je Berbok uz napomenu da je to „pogrešna računica“.

Berbok je stigla u Ukrajinu specijalnim noćnim vozom za Kijev iz Poljske, u pratnji male delegacije.

Ona planira da se sastane sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom, između ostalih, iako se njen tačan raspored čuva u tajnosti iz bezbednosnih razloga, navodi Dojče vele.

Berbok je poslednji put boravila u Ukrajini u maju,u poseti koja je uključivala odlazak u Buču, gde su ruski vojnici navodno počinili masakre nad civilima i ratne zločine.

(Tanjug)

