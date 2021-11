Bil Gejts upozorio šta bi mogla da bude sledeća opasnost po čovečanstvo

Milijarder Bil Gejts upozorio je na klimatskom samitu UN u Glazgovu COP26 da bi, pored pandemija, nova opasnost za čovečanstvo mogli da budu teroristički napadi biološkim oružjem.

ALERT: Bill Gates has warned of bioterrorist attacks and urged international authorities, including the World Health Organization, to prepare by engaging in “germ games.” More: https://t.co/Cmc3lEjYDW pic.twitter.com/ndFYTrMopV — eatlovepray21 (@eatlovepray211) November 4, 2021

On je zato pozvao da se investiraju milijarde dolara u takozvane „Igre mikroba“, kako bi se čovečanstvo adekvatno pripremilo.Gejts je to rekao tokom diskusije sa DŽeremijem Hantom, predsedavajućim Komiteta za zdravstvo i socijalno staranje britanskog parlamenta i bivšim britanskim ministrom zdravstva tokom samita COP26.

Osnivač „Majkrosofta“ je pozvao na formiranje globalnog pandemijskog „udarnog tima“ u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO).

Preti nam bioterorizam, potrebne su milijarde

– Potrebno je oko milijardu godišnje za pandemijski „udarni tim“ u SZO, koji bi se bavio nadzorom i onim što ja zovem „Igre mikroba“, odnosno uvežbavanjem odgovora – rekao je Gejts.

On je naveo i primer kako bi teroristi mogli da napadnu više aerodroma u isto vreme virusom velikih boginja, pa bi to mogao da bude jedan od scenarija za uvežbavanje u „Igrama mikroba“ kako bismo se pripremili za eventualni napad.

On je objasnio da postoje prirodno uzrokovane epidemije, ali da one mogu biti i posledica bioterorizma i kao takve mogu biti gore nego prirodne.Međutim, kako je dodao, napredak u nauci trebalo bi da nam da oruđa za bolji odgovor nego što sada imamo.

Milijarder je rekao da bi zemlje kao što su SAD i Velika Britanija trebalo da ulože desetine milijardi u istraživanja i razvoj kako bismo bili spremni za sledeću pandemiju.

Naveo je i da se nada kako će svet za pet godina biti pripremljen za odgovor na moguću novu pandemiju, ali da je za to potrebno sveobuhvatno ulaganje u razvoj i istraživanje.

– To bi moglo do dovede do brojnih inovacija, a kako bismo bili spremni za moguću novu pandemiju, treba da iskorenimo grip i prehladu, učinimo vakcine jeftinim, da imamo velike fabrike, da napravimo vakcine koje bi mogle biti u obliku malog flastera koji stavite na ruku, a sve to bi bilo veoma korisno i ako pandemije ne bude – rekao je Gejts, prenosi Skaj njuz.

Nemamo vakcine koje blokiraju prenos virusa korona

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu spomenuo je i vakcine koje se trenutno koriste protiv virusa korona.

– Nemamo vakcine koje blokiraju prenos virusa. Imamo vakcine koje pomažu vašem zdravlju, ali samo malo smanjuju prenos. Potreban nam je novi način pravljenja vakcina – rekao je Gejts.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.