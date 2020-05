Bivši brazilski ministar u policiji zbog optužbi protiv Bolsonara

Doskorašnji brazilski ministar pravde Serdjo Moro danas treba da da izjavu policiji jer je rekao da je šef države, desničar Žair Bolsonaro, pokušavao da se meša u policijske istrage.

Moro, smatran jednim od „stubova“ Bolsonarove vlade, prošle nedelje je ljutito podneo ostavku zbog toga što je smenjen šef federalne policije Maurisio Valeišo, jedan od njegovih najbližih saradnika.

Moro je 24. aprila, kada je podneo ostavku, rekao novinarima da je šef federalne policije smenjen bez ikakvog razloga što je „političko mešanje koje urušava moj kredibilitet i kredibilitet vlade“.

Obelodanio je tada da mu je predsednik Bolsonaro rekao da za šefa federalne policije želi nekoga s kim „ima lični kontakt, koga može da zove da bi dobio informacije o istragama“.

Bolsonaro je te tvrdnje bivšeg ministra ocenio kao „neosnovane“, ali Vrhovni sud je ipak odobrio istragu povodom Morovih reči.

Istraga bi mogla dovesti do dva ishoda: ili do pokretanja procedure za smenjivanje predsednika Brazila, ili u suprotnom do krivičnog postupka protiv Mora zbog prijavljivanja nepostojećih krivičnih dela.

Brazilski predsednik je jutros na Tviteru svog doskorašnjeg ministra nazvao „Judom“.

(Beta)