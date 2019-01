Bivši saigrači Šekularca: Bio je popularan kao danas Đoković

BEOGRAD – Bivši fudbaleri Crvene zvezde Stanislav Karasi, Dušan Maravić i Aleksandar Marković istakli su da im je bila čast što su igrali zajedno sa Dragoslavom Šekularcem i da su mogli mnogo toga da nauče od legendarnog driblera.

Karasi nije krio da ga je iznenadila i pogodila jučerašnja smrt Šekularca u 82. godini.

„Dolazio je na stadion, družio se sa nama i veoma nas je pogodio njegov odlazak. Mnogo sam naučio od Šekija, kao i cela moja generacija, bila je privilegija igrati sa njim. Od prvog dana koji sam proveo sa prvotimcima do njegovog odlaska u Nemačku pred svaki trening sam mu čistio kopačke. Obožavao sam ga, imao je jedinstvenu harizmu, bio je korektan prema svima, voleo je da se našali sa pionirima i omladincima, umeo je i da im ostavi neki dinar za sladoled. Zaista je neponovljiv“, rekao je Karasi za klupski sajt.

Dušan Maravić takođe je imao samo reči hvale za Šekularca.

„Bio je nezaboravan, neponovljiv, sportska veličina kakva se retko rađa. U to vreme bio je najbolji na svetu, prvi igrač Svetskog prvenstva u Čileu na kojem Pele nije igrao zbog povrede. Bio je nestašan, često zbog toga i kažnjavan od strane doktora Aleksandra Obradovića što je i meni pružilo priliku da brže uđem u prvi tim“.

Maravić je naglasio da je Šekularac briljirao na terenu, toliko da nekada nije mogao da veruje koliko je bio sposoban.

„Tehnički je bio besprekoran, fizički spreman, a pružao je maksimum bilo da je prijateljska utakmica ili internacionalni duel. Njegova popularnost mogla bi da se meri sa Đokovićevom u današnje vreme. Strani mediji prozvali su ga „Beli Pele“, a da je ostavio zapažen trag potvrđuje to što su i strani mediji preneli vest o njegovoj smrti“, dodaje on.

Žal za odlaskom Šekularca izrazio je i Aleksandar Marković, nekadašnji saigrač, a sada predsednik veterana Crvene zvezde.

„Imao sam čast da igram sa njim, ulazio sam kao klinac u igru u vreme kad je on igrao. Sama Šekijeva pojava bila je motiv za mlade igrače. Postoje brojne anegdote koje će čuvati sećanje na njega, bio je šeret. Strašno je voleo fudbal, bio je veoma duhovit, pozitivan, sokolio je saigrače, imao sam sreću da kao dečak igram sa njim i zahvaljujući njemu osetim zvezdaštvo. Svima će nam nedostajati“, zaključio je Marković.

Šekularac, reprezentativac kada je Jugoslavija bila olimpijski pobednik, četvrta na svetu i druga u Evropi, sa Crvenom zvezdom, čiji je dres obukao 470 puta, osvojio je sedam titula državnog prvaka i pet kupova za 11 godina.

(Tanjug)